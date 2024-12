Aunque lograron su acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, el hincha de Sporting Cristal se quedó con la molestia de no llevarse el título nacional, fueron muchos factores que pesaron en la recta final del camino celeste. Sin embargo, la ausencia de Yoshimar Yotún también pesó y mucho a la hora de partidos definitorios y su liderazgo en el camerino. El capitán rimense se lesionó el pasado 29 de abril luego de un cruce con Gerson Barreto y terminó llevándose la peor parte.

Los ligamentos de la rodilla fueron comprometidos y ‘Yoshi’ tuvo que decir así adiós a la temporada, siendo una baja importante no solo en Cristal, también en la Selección Peruana. Es un hecho de que Yotún volverá a la actividad la próxima temporada, pero se desconocía una posible fecha. Ahora, Gustavo Zevallos, flamante director deportivo del cuadro cervecero, reveló cuándo será su vuelta a las canchas.

“La idea es que llegue sin apuros y pueda competir en Copa Libertadores. Para el 25 de enero no va a estar pero debería estar después de la primera quincena de febrero, no lo vamos a apurar, él tuvo una operación complicada pero no tenemos duda que va a llegar a la Copa”, señaló Zevallos en Ovación.

Este año, Yoshimar Yotún solo jugó 10 partidos con el club (ocho en la Liga 1 y dos en la pre Libertadores), marcó tres goles y la misma cantidad de asistencias (todas en el torneo nacional). Si bien ya se encuentra en la etapa final de recuperación, con trabajos de campo y gimnasio, no llegará al inicio del campeonato, pero sí para el estreno de la Copa Libertadores 2025, apuntada para mayo.

Yoshimar Yotún fue retirado en ambulancia por lesión en la rodilla. (Video: L1 MAX)

Cristal designó a Gustavo Zevallos como director deportivo

A pocos días de iniciar la pretemporada, con miras al 2025, los rimenses anunciaron el regreso de Gustavo Zevallos, quien vuelve a la institución celeste después de 11 años y asumirá el cargo de Director Deportivo. De esta manera, el exgerente de Alianza Lima se encargará de liderar el proyector deportivo del club y será presentado en los próximos días. “El Club Sporting Cristal comunica a sus hinchas y a la opinión pública en general el nombramiento de Gustavo Zevallos, quien regresa a nuestra institución para asumir el cargo de Director Deportivo”, indicaron.

“Con una extensa trayectoria en el mundo del fútbol, Gustavo comenzó su carrera como futbolista y, desde hace más de 25 años, ha ocupado diversos cargos como Gerente Deportivo en varias instituciones. A lo largo de su carrera, fue responsable de la gerencia deportiva de la Selección Nacional, de varios clubes del país y de nuestra institución entre 2009 y 2013, período en el que desempeñó un papel fundamental en la consecución del título de 2012″, agrega el club.

Finalmente, el conjunto rimense indicó que será presentado el mismo día del comienzo de la pretemporada con miras a la temporada 2025. “Gustavo (Zevallos) será presentado oficialmente el próximo martes 10 de diciembre, con motivo de inicio de la pretemporada”.

Cristal definió sus cupos extranjeros para el 2025

Uno de los temas que tenía Sporting Cristal en carpeta era definir cómo usarán los seis cupos de extranjeros para la siguiente temporada; a falta de oficialización, este sería el número permitido por la organización del certamen local. Según informó el periodista Rodrigo Morales, de DirecTV, por ahora estos son los jugadores foráneos que defenderán la camiseta celeste en el 2025: Martín Cauteruccio, Franco Romero, Gustavo Cazonatti, Santiago González, Nicolás Pasquini y Misael Sosa. Un detalle no menor es que con González se podría analizar una venta.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.