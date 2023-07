Sí considero que el Alianza Lima que estamos viendo en estos momentos es capaz de pelear el campeonato, pero no con la destreza y magnitud como resolvió el primer torneo del año . Y básicamente se debe a que ‘Chicho’, por distintos motivos, no ha podido contar con el plantel completo. Ese plantel diseñado desde fines de 2022 con el objetivo de pelear ambos frentes y trascender dentro y fuera de nuestras fronteras. No existía duda alguna que el equipo de La Victoria, por nombres y antecedentes recientes, partía con ventaja a nivel local.

Si a los futbolistas que ganaron el bicampeonato, como Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Hernán Barcos, entre otros, se sumaron otros con pergaminos de cracks y con actualidades que invitaron a soñar a los hinchas blanquiazules. Porque tener a Carlos Zambrano, Andrés Andrade, Christian Cueva, Gabriel Costa y Pablo Sabbag es verdaderamente un lujo. Solo por nombres, el que menos pensó a inicios de temporada que Alianza Lima se llevaría el campeonato con una ventaja de escándalo. Y esto que no contamos a Bryan Reyna y Jesús Castillo, quienes prácticamente llegaron sin mucha bulla y son unos de los que más han brillado

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en La Victoria. En el fútbol se dicen muchas frases peloteras. Una de ellas es “acá no hay titulares ni suplentes” o “cualquiera está para jugar”. Para motivar a tus jugadores o mensajes para el hincha o la prensa, es válido. Pero queda claro que en este deporte por algo juegan solo once futbolistas desde el inicio. Y, normalmente, deben estar los mejores para los ojos y pensamiento de un entrenador. Eso es algo que, en este caso, no ha podido plasmar Guillermo Salas en los últimos meses.

El motivo principal son las lesiones. Gino Peruzzi y el ‘Rifle’ Andrade no juegan hace dos meses. Se perdieron la recta final del Apertura, que ya estaba resuelto por Alianza Lima, y también de la Libertadores, donde consumó su eliminación tras perder los últimos cuatro juegos. Ambos titulares indiscutibles para ‘Chicho’ antes de que sean bajas. Si a eso le sumamos que, casi en simultáneo, tampoco contó con Gabriel Costa por lesión y Carlos Zambrano estuvo algunas fechas en el banco por precaución y Pablo Sabbag jugando ‘tocado’, estamos hablando de cinco titulares habituales menos.

En los últimos partidos, Salas prácticamente ha tenido que completar su banco de suplentes con chicos de 16-17 años, porque también los Sub20 estuvieron participando en la Libertadores de la categoría. Esto, sumado a la indisciplina de Christian Cueva que lo dejó afuera del partido con Cristal, le quitó fuerza al equipo blanquiazul que, sin embargo, ha podido sostener en cuestión de puntos su candidatura al título, aunque le está costando más que antes conseguir los resultados. Lo que más extraña y sorprender es que el club no se ha manifestado oficialmente con respecto a sus lesionados. Escuchamos y leemos desde hace fechas que algunos están para volver. Ante los celestes recién pudimos ver a Zambrano y Costa, pero lo de Peruzzi y Andrade, hasta que no los veamos en la cancha, será difícilmente creer. Ni qué decir de Cristian Benavente, quien renovó contrato y hasta el momento no ha tenido minutos oficiales en este 2023. Ni siquiera está en Perú. ¿Por qué los futbolistas de Alianza Lima deciden tratarse en el exterior? Es algo que también el club debería responder. Porque finalmente es Salas quien recibe todas las críticas por el juego y/o resultados, pero queda claro que está que resuelve como puede y viendo que no se le estén cayendo los soldados por uno u otro motivo. Los resultados tapan muchas cosas, pero el hincha de Alianza tiene derecho a saber qué es lo que está pasando en la interna de su equipo. Veremos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.