Rinaldo Cruzado jugó en Newell’s Old Boys durante la temporada 2013, llegando a saborear las mieles del éxito. De la mano de Gerardo Martino , el cuadro ‘leproso’ se proclamó campeón del fútbol argentino aquel año. Una experiencia que marcó mucho la carrera del actual volante de Alianza Lima.

“Lo que me tocó vivir en Newell’s Old Boys fue algo único. Yo he tenido la suerte de salir campeón en el exterior, pero el título que me tocó vivir con Newell’s fue espectacular. Sobre todo por las vivencia y como se formó ese equipo”, recordó ‘Ri’ en ESPN FC, quien no olvida los futbolistas de élite que llegaron aquella temporada al cuadro rosarino, quienes finalmente le terminaron dando jerarquía al plantel para ganar de punta a punta el Torneo Final 2013.

“En esa época regresaron jugadores que estaban en un nivel superlativo como Gabriel Heinze, Ignacio Scocco, Maxi Rodríguez, así como otros que habían salido de las canteras del equipo y tomaron la decisión de regresar al club. Fue un grupo muy bueno y lo consagramos con el título, algo que no es fácil en un torneo como el argentino”, agregó.

El volante de 35 años ha paseado su juego por cinco clubes en el exterior: Grasshoppers (Suiza), Esteghlal (Irán), Chievo Verona (Italia), Newell’s Old Boys (Argentina) y Nacional (Uruguay). Alcanzando el título nacional en Irán, Argentina y Uruguay.

Sin embargo, estos no han sido los únicos palmarés de Cruzado en el extranjero. Con Grasshoppers salió campeón de la ya extinta Copa Intertoto de la UEFA 2008.

