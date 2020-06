Carlos Moreno y Solución y Desarrollo no llegaron a un acuerdo y esto generó que el primer equipo de Universitario de Deportes no tenga dónde entrenar de cara al reinicio del campeonato. Los Leguía tienen en su poder las llaves de las sedes de Campo Mar y Monumental, espacios en los que los cremas realizan sus trabajos precompetitivos, y no piensan entregarlas a menos que se genere la comisión mixta que proponen.

Moreno y compañía parecen no estar dispuestos y decidieron que el espacio elegido para que la ‘U’ trabaje era el Club Árabe Palestino, ubicado en el distrito de Surco; sin embargo, el club comunicó que no tenía el visto bueno para reiniciar sus labores. Faltaba el visto bueno del Ministerio de Salud.

“En esta oportunidad debemos comunicarles que según la normativa actual, aún no podemos reiniciar nuestras actividades, ni siquiera para hacer deportes que se han permitido practicar solamente en lugares públicos, por lo tanto el club debe permanecer cerrado”, se deja leer en el comunicado del club Árabe Palestino. “Sin embargo, ya estamos avanzando en preparar nuestro protocolo y plan de prevención, control y vigilancia del Covid-19 para las labores de mantenimiento y cuidado de nuestras instalaciones”, se agrega.

Al parecer, la documentación avanzó con normalidad y todo hace indicar que solo podrá atender para el cuadro de Ángel Comizzo mas no para sus socios.

“En constancia de Registro N° 063629-2020, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud-INS, hace constar que ha sido registrada la sede ubicada en Nicolás Rodrigo Nro 100 Urb Monterrico (Final av Primavera), Santiago de Surco”, se deja leer en el documento del gobierno.

Con esto queda claro que el Árabe Palestino no podra habilitar sus áreas recreativas pero sí las deportivas, por ello, Universitario podrá perpararse en él para enfrentar lo que resta de campeonato que vuelve el próximo 31 de julio.

