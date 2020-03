La salida de Hansell Riojas de Alianza Lima sigue siendo comentada en el inicio de la presente temporada. El actual defensor de Sport Boys no tomó de buena manera la explicación que brindó Pablo Bengoechea recientemente sobre su alejamiento de La Victoria y este domingo volvió a tocar el tema, sorprendiendo a propios y extraños al reflexionar sobre su presente en el fútbol.

En la última conferencia ofrecida por el estratega uruguayo, previa al enfrentamiento de los ‘íntimos’ ante Deportivo Municipal, el ‘Profesor’ se refirió al caso del zaguero cuando hablaba sobre las indisciplinas que afecta la interna de su plantel.

“Lo de Hansell Riojas fue un tema personal conmigo que no lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no debió hacer", dijo Bengoechea desde Matute.

La respuesta no tardó en llegar a través de redes sociales. El defensa explotó y a la vez realizó un mea culpa. “No tengo rencor a nadie, ni discutí con nadie, si odio a alguien es a mí mismo y los 5 minutos de mier** que cambiaron mi vida. ¡Basta de joderme!”, se pudo leer en una publicación de su cuenta de Twitter.

Luego del empate entre Sport Boys y Universitario en el estadio Miguel Grau del Callao, Riojas volvió a ser consultado sobre las palabras de Bengoechea y terminó dejando desconcertado a más de uno, inclusive al propio reportero de ‘Fútbol en América’ que lo entrevistó.

“Prefiero no hablar de ese tema, es algo cerrado, que sí me lastima pero no quiero volver a tocar. Solamente las personas más cercanas a mí lo saben”, señaló con incomodidad, antes de responder si se arrepiente de algo que haya podido afectar su continuidad en Alianza Lima. “Si pudiera retroceder el tiempo no volvería a jugar al fútbol”, sentenció.

