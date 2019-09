Liga 1: sigue la programación completa de la Fecha 6 del Torneo Clausura

Esta semana arranca la Fecha 6 del Torneo Clausura. Alianza Lima , Universitario de Deportes y Sporting Cristal alistan sus esquemas de juego para asegurar la victoria ante sus próximos rivales. Esta vez, solo los cremas jugarán de visita en Huánuco, mientras que los íntimos y los rimenses jugarán de locales.

Alianza Lima estuvo a punto de llevarse la victoria ante Deportivo Municipal, el pasado domingo; sin embargo, en los últimos minutos, fue empatado 2-2. Pablo Bengoechea precisó que se enfocará en preparar el plantel que los devuelva a la senda del triunfo, esta vez ante Ayacucho FC en Matute.

Universitario de Deportes supo armar un buen esquema de juego ante Melgar y se llevó los tres puntos en casa. No obstante, nuevamente tuvo que jugar sin público, por motivos de seguridad, según precisó la saliente administración. Para esta fecha, los cremas deberán viajar a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad, este domingo a las 3:30 p.m.

Sporting Cristal llegó a Trujillo dispuesto a ganar y lo consiguió, aunque no fue sencillo, pues se quedó con la victoria con un ajustado resultado. Ante Cantolao no darán las mismas ventajas y esperan estar cada vez más cerca de la punta de la Tabla de Posiciones acumulada.

Sigue la programación de la Fecha 6 del Torneo Clausura:

Viernes 6 de setiembre



Carlos A. Mannucci vs. san Martín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche de Trujillo

Transmisión: GOLPERU



Sábado 7 de setiembre



Sport Huancayo vs. UTC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Huancayo

Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Pirata FC

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Transmisión: GOLPERU​



Sport Boys vs. Deportivo Municipal

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Transmisión: GOLPERU



Domingo 8 de setiembre



Sporting Cristal vs. Cantoalo

Hora: 11:15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Transmisión: GOLPERU



Unión Comercio vs. César Vallejo

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia de Huánuco

Transmisión: Facebook Live



Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Transmisión: GOLPERU



Lunes 9 de setiembre



Binacional vs. Real Garcilaso

3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca

Transmisión: GOLPERU



Liga 1: así se jugó la fecha 5 del Torneo Clausura. (América TV)

► Tabla de posiciones: así marcha mientras se juega la fecha 5 del Torneo Clausura | LIGA 1



► Selección Peruana en Estados Unidos: conoce el cronograma que cumplirá para enfrentar a Ecuador y Brasil



► Real Garcilaso vs. Alianza Universidad hoy en Sicuani por la fecha 5 del Torneo Clausura



► ¿Christofer Gonzales se va al extranjero tras convocatoria de la selección peruana? | VIDEO



► Fecha FIFA: horarios y canales para ver los amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS