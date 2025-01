A pocas horas para que termine el 2024, los clubes de la Liga 1 continúan anunciando cambios en sus plantillas, pero también renovaciones. Así pues, tras varias semanas de especulaciones sobre su continuidad, este martes se confirmó que Nicolás Pasquini firmó su renovación con Sporting Cristal por toda la temporada 2025. Tal como lo había adelantado Depor, los rimenses decidieron continuar con el argentino y todo apunta a que será el lateral izquierdo titular de Guillermo Farré para el próximo año.

A comienzos de diciembre, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, había dado luces sobre las tratativas para que se cierre la renovación de Pasquini. Sin embargo, todo dependía del interés del zurdo, pues también tuvo contacto con un club de su país para ver si podía incorporarse tras su paso por el Perú. Finalmente la propuesta de ‘SC’ lo convenció y se quedará en el Rímac.

Nicolás Pasquini llegó al cuadro ‘cervecero’ a mediados del 2023 y desde un primer momento no supo convencer con su rendimiento dentro del campo. Durante el segundo semestre de aquella temporada disputó un total de 15 partidos y todos como titular, sirviendo una asistencia. No obstante, los hinchas celestes no quedaron conformes y esperaban que el club cambiara de aires para el 2024, pero no fue así: el nacido en Los Surgentes se mantuvo en el plantel por todo el 2024.

Nicolás Pasquini lleva 51 partidos oficiales con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Este año fue una nueva oportunidad para el también exjugador de Lanús. Tanto para Enderson Moreira como para Guillermo Farré fue titular como lateral izquierdo, e incluso algunas veces jugó como stopper. A pesar de la continuidad que tuvo con ambos entrenadores, su desempeño fue muy irregular por más que levantó desde lo defensivo en la parte final de la campaña. Así pues, la reacción de la hinchada no fue la mejor en el anuncio que hizo el club a través de sus redes sociales.

En cuanto a los números de Pasquini en este 2024, disputó un total de 34 compromisos, divididos en la Liga 1 (32) y la Copa Libertadores (2). Con esta renovación, Cristal ya no buscará a otro lateral zurdo en el mercado y prácticamente ya cerró ese sector de su plantilla. Además de Nicolás, recordemos que los bajopontinos ficharon a su compatriota Misael Sosa desde Deportivo Maipú, quien puede jugar como extremo derecho o izquierdo, además de su facilidad para lucirse como segundo delantero por su capacidad de saber llegar al área rival.

Nicolás Pasquini registra un gol con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Sporting Cristal buscó un plan B por Pasquini?

Antes de que se haga oficial la renovación de Nicolás Pasquini, desde Brasil surgió la información que Sporting Cristal estuvo detrás de un lateral de dicho país. Según detalló Kaliel Machado Dorneles, periodista brasileño de Radio Bandeirantes POA, los celestes buscaron la cesión del lateral Mayksilvan da Silva Ferreira, mejor conocido como Mayk, quien tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2026.

A pesar de las intenciones de los ‘cerveceros’, todo se truncó cuando el cuadro de Porto Alegre solicitó un cargo de 200 mil dólares para ceder al futbolista de 25 años. “Sporting Cristal hizo una propuesta de cesión por el lateral izquierdo Mayk, procedente del Gremio. La dirección hizo una contrapropuesta pidiendo una compensación económica de 200 mil dólares. Ante el pedido, Sporting Cristal bajó su interés por el lateral”, señaló Dorneles a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Mayk tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





