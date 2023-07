DeporData ¿Qué lecciones dejaron las copas internacionales para los equipos peruanos?

BALANCE GENERAL

Ocho equipos peruanos tuvieron la posibilidad de disputar torneos internacionales en 2023. Es decir, el 42% de la irregular Liga 1 puede jugar una copa. Los que llegaron más lejos fueron Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Los celestes, incluso, arrancaron jugando la Fase 2 de la Copa Libertadores. Enfrentando a un Nacional de Paraguay que le cortó la ilusión a Sport Huancayo en la etapa inicial. El equipo de Tiago Nunes logró darle vuelta y también superar a Huracán en los descuentos de la revancha en Lima, para meterse en la fase de grupos junto al campeón Alianza Lima y subcampeón Melgar. Además, de estos tres equipos fue el mejor, siendo el único que pudo meterse en los PlayOff de la Copa Sudamericana .

En el caso de la ‘U’, se ganó el boleto a la fase de grupos de la ‘Suda’ tras imponerse a Cienciano. Su grupo era parejo y, así como pudo quedar primero, también pudo ser último justamente por la igualdad de condiciones con sus rivales. En la primera rueda terminó en primer lugar e invicto, pero luego tuvo dos derrotas (ambas de visita) y en la última fecha definió su clasificación ante Gimnasia. Le alcanzó para llegar a los PlayOff, más no para llegar a octavos. En cuanto al resto, se esperaba mucho más de Alianza Lima y Melgar. Del primero, porque mantuvo a la base de 2022 y se reforzó con futbolistas de jerarquía. Y del ‘Dominó' porque también mantuvo a su base titular, pero ambos quedaron eliminados y en el último lugar de sus respectivos grupos.

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS PROD SPORTING CRISTAL 12 4 4 4 14 14 16 44% UNIVERSITARIO 9 3 1 5 9 8 10 37% CÉSAR VALLEJO 7 2 1 4 11 17 7 33% MELGAR 6 1 1 4 9 12 4 22% ALIANZA LIMA 6 1 1 4 3 9 4 22% SPORT HUANCAYO 2 1 0 1 3 4 3 50% BINACIONAL 1 0 0 1 1 3 0 0% CIENCIANO 1 0 0 1 0 2 0 0% TOTAL 44 12 8 24 50 69 44 33%

PJ: JUGADOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN

El 5-1 de Sporting Cristal sobre Nacional de Paraguay fue uno de los triunfos más emotivos de la temporada. Porque lo dio vuelta cerca del final del partido y así siguió avanzando. Video: ESPN.

¿HEMOS MEJORADO CON RESPECTO AL RESTO DE PAÍSES?

Si juntamos la producción general (Libertadores y Sudamericana), la tendencia nos dice que Brasil y Argentina están por encima del resto a nivel internacional. Colombia, Paraguay y Ecuador están por debajo, pero dando pelea y a veces dando más de una sorpresa. En la zona baja, por decirlo así, aparece Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. En el sótano está Venezuela, el único país que no tuvo clasificados a PlayOff o instancias decisivas en ambos torneos. Perú, con una producción del 33%, supera a Uruguay y Venezuela, aunque lo curioso es que estos dos últimos países tendrán un representante en octavos de Libertadores (Nacional y Bolívar, respectivamente). Mejoramos con respecto a los dos últimos años, donde tuvimos el 26% (2021) y 27% (2022).

PAÍS PJ PG PE PP PTS PRD BRASIL 84 46 22 16 160 64% ARGENTINA 72 37 14 12 125 58% COLOMBIA 36 15 8 13 53 49% PARAGUAY 30 12 6 12 42 47% ECUADOR 30 11 8 11 41 46% CHILE 30 7 13 10 34 38% PERÚ 30 8 6 16 30 33% URUGUAY 24 6 4 14 22 31% BOLIVIA 24 6 1 17 19 26% VENEUELA 24 2 2 20 8 11%

PJ: JUGADOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN

Alianza Lima rompió una sequía de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores. Fue tras vencer 2-1 a Libertad, en Asunción. Video: ESPN.

LA GRAN DEUDA: NO NOS HICIMOS FUERTES COMO LOCAL

Si un equipo peruano busca trascender a nivel internacional, primero tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles jugando como local . Algo que no sucedió en la Copa Libertadores. Sporting Cristal, por ejemplo, en Lima venció a Nacional y Huracán, lo que le permitió meterse a la fase de grupos. Pero perdió su clasificación a octavos de final en Lima, ya que no fue capaz de derrotar ni a River Plate ni a Fluminense, equipos que finalmente estuvieron encima de los celestes en la tabla. Alianza Lima arrancó su serie con cuatro puntos de seis posibles, pero luego perdió cuatro de manera consecutiva (dos de ellas como local). Si le hubiera ganado a Libertad en Matute, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Igual con Melgar, que en el mano a mano fue superior a Patronato, pero regaló cinco puntos en Arequipa, lo que hizo que se quede con las manos vacías. En Sudamericana, Universitario de Deportes se hizo fuerte en el Monumental, como lo ha sido también a nivel local, y eso marcó un diferencial con respecto a Santa Fe para decidir qué equipo seguía en carrera.

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS PROD CRISTAL 6 3 1 2 9 6 10 56% UNIVERSITARIO 5 3 1 1 8 4 10 67% MELGAR 3 1 1 1 6 2 4 44% VALLEJO 3 1 0 2 6 7 3 33% ALIANZA LIMA 3 0 1 2 1 3 1 11% SPORT HUANCAYO 1 1 0 0 2 1 3 100% TOTAL 21 9 4 8 32 23 31 49%

PJ: JUGADOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN

Universitario de Deportes llegó a meterse en los PlayOff de la Copa Sudamericana tras derrotar a Gimnasia y Esgrima en el Monumental. Video: ESPN.

JUGADORES A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN

Si bien es cierto no se lograron grandes objetivos en lo colectivo, en esta competencia internacional pudimos ver a algunos futbolistas que ya han sido considerados o están en la órbita de la selección peruana. Jhilmar Lora y Jesús Castillo (22 años) fueron titulares en la mayor parte de partidos de Sporting Cristal. Eso, en parte, hizo que nuevamente sean considerados en la bicolor de Juan Reynoso. Joao Grimaldo, con 20 años, no solo fue titular, sino también trascendió. Su nivel va en crecimiento y por eso no nos extrañaría que pronto lo veamos en la selección. Piero Quispe (22) elevó su nivel desde la llegada de Jorge Fossati y no le pesó la responsabilidad de conducir a la ‘U’ en la Sudamericana. Lo de Bryan Reyna (24 años) ya no es novedad y en Alianza Lima viene ratificando lo que hemos visto en Cantolao. También ha servido para que algunos futbolistas relancen su carrera, como Andy Polo (28 años) y el volante blanquiazul Jesús Castillo (27).

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS ANDY POLO 28 UNIVERSITARIO 9 0 3 JESÚS CASTILLO 27 ALIANZA LIMA 6 0 0 LUIS IBERICO 25 MELGAR 6 1 0 RENATO SOLÍS 25 CRISTAL 12 - - BRYAN REYNA 24 ALIANZA LIMA 6 0 0 JHILMAR LORA 22 CRISTAL 11 2 1 JESÚS CASTILLO 22 CRISTAL 11 0 0 PIERO QUISPE 21 UNIVERSITARIO 8 2 0 JOAO GRIMALDO 20 CRISTAL 11 1 1





Jhilmar Lora (22 años) fue uno de los futbolistas peruanos que trascendió más a nivel internacional este año: hizo dos goles y dio una asistencia. Video: Conmebol.

FALTÓ CABEZA FRÍA: HUBO MUCHOS EXPULSADOS

Llamó poderosamente la atención ver muchos expulsados en torneos internacionales. Universitario de Deportes fue el equipo que más rojas sumó (7), de las cuales cinco fueron en el final de los partidos. Las otras dos incidieron de manera directa en sus resultados: Nelson Cabanillas ante Santa Fe y Alex Valera frente a Corinthians. En el caso de Sporting Cristal, sus rojas fueron durante partidos clave: Yoshimar Yotún frente a Fluminense, Rafael Lutiger con River Plate y Gianfranco Chávez frente a The Strongest. Si en igualdad de condiciones siempre les costará a los equipos peruanos jugar a nivel internacional, pues hacerlo en inferioridad numérica es prácticamente ponerle en bandeja el resultado a los rivales.

EQUIPO PARTIDOS AMARILLAS ROJAS CRISTAL 12 24 3 UNIVERSITARIO 9 23 7 VALLEJO 7 17 4 ALIANZA LIMA 6 17 0 MELGAR 6 12 0 SPORT HUANCAYO 1 3 0 BINACIONAL 1 2 0 CIENCIANO 1 3 0 TOTAL 43 101 14

Universitario de Deportes no solo perdió el invicto como local a nivel internacional en 2023, sino también tuvo tres expulsados en la revancha frente a Corinthians. Video: ESPN.

