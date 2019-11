¡En la recta final! Conoce el programación completa de la fecha 15 del Torneo Clausura

Alianza Lima se quedó como único puntero del Clausura, luego de que Sporting Cristal y Universitario cayeran en la última fecha del torneo. Ahora deberá prepararse para un duelo de altura ante Binacional, que les está pisando los talones a los tres clubes. Sigue toda la programación en Depor.com.

Tras un incómodo empate, Alianza Lima conservó su liderazgo en Matute, pero sabe que no tiene el puesto asegurado, pues deberá defenderlo en Juliaca ante Binacional. El plantel de Roberto Mosquera está a solo cuatro puntos de los íntimos y esperan quedarse con la victoria en casa para subir en la tabla.

Sporting Cristal sufrió un duro golpe, tras perder ante Mannucci en el Gallardo. Manuel Barreto sabe que hay errores que pudieron haberse evitado en el campo, por lo que se alistan a pelear con todo en Arequipa y tratar se llevarse los tres puntos ante Melgar.

Universitario de Deportes cayó en el Estadio Nacional ante Municipal, en una goleada que evidenció la falta de contundencia en el ataque. Ángel Comizzo fue claro en conferencia e indicó que se deberá mejorar para que ante Ayacucho FC se pueda volver a la senda del triunfo.

Programación completa de la Fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 8 de noviembre



Real Garcilaso vs. UTC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Transmisión: GOLPERU



Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Transmisión: GOLPERU



Sábado 9 de noviembre



Unión Comercio vs. Sport Huancayo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Transmisión: GOLPERU



Pirata FC vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Estadio de Olmos

Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Transmisión: GOLPERU



Universitario vs. Ayacucho FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Transmisión: GOLPERU



Domingo 10 de noviembre



San Martín vs. Catolao

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Huánuco

Transmisión: GOLPERU



Binacional vs. Alianza Universidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño

Transmisión: GOLPERU



Reimond Manco defendió a Christian Cueva. (América TV)

