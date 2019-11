Tras una noche inolvidable –y que, de ganar Alianza Lima, incluso pudo ser mejor–, Kluiverth Aguilar se levanta al mediodía para atendernos en su casa. Luce tranquilo, ni tan emocionado ni muy distentido. Y no es casualidad: el lateral aliancista hace todo paso a paso, y sabe que el haberse estrenado como profesional es solo el primero de muchos por venir.

Debutaste en Primera División a los 16 años y sin haber terminado quinto grado de secundaria. ¿Ya lo asimilaste?

Sí, de hecho me han escrito un montón de personas a mi celular, muchas que en realidad no conozco. Hasta llegué a mi casa después del partido y me puse a ver la repetición. Fue una sensación muy linda haber jugado y luego verme jugar.

Me cuentas que eres blanquiazul. Realmente estás viviendo un sueño...

Desde muy pequeño veía los partidos de Alianza en Matute y decía "algún día voy a jugar ahí", y a los 16 años tuve la oportunidad de jugar en el estadio más hermoso de todo el Perú.



Jugadas de Kluiverth Aguilar durante su debut

¿Hiciste algo en especial para relajarte camino al partido?

Escuché canciones de Akon en el bus hacia Matute. Su música me ayudó a relajarme y a preparar mi mente para hacer un partido tranquilo.

Todo parece haber pasado muy rápido en tu carrera. ¿Cuándo es que empezó este sueño de ser futbolista?

Cuando tenía cinco años me buscaban todos para jugar aquí en el barrio, en las canchas de loza. Tengo dos hermanas mayores que yo y estas me cuidaban un montón, y hubo veces en las que tuve que saltar del techo con tal de jugar aunque sea un ratito con mis amigos y primos (risas).

Kluiverth creció jugando con su primo, Antonio Yáñez, quien es categoría 2001 y juega en Universitario de Deportes. Ambos ya se han visto las caras en 'clásicos' de menores. (Facebook)

¿Cómo fueron los días previos al gran debut? ¿Qué jugadores del Primer Equipo fueron los que más te aconsejaron?

La mayoría me aconsejó que jugará tranquilo, cómodo y que mis primeros toque de balón fueran cortos y seguros. Concentré con el 'Che' Beltrán y me pidió que repita lo que venía haciendo en los entrenamientos. También Rinaldo (Cruzado), quien se me acercó en el calentamiento para conversar conmigo. Es una persona excelente y un gran jugador.

¿Y Bengoechea?

No conversó especialmente conmigo, pero el hecho de haberme incluido en el sistema en la práctica del día antes fue una señal. Después, Pablo confió en mí -un menor- y eso me pone muy feliz.

Kluiverth y su padre Miguel Ángel, junto a César Cueto y Jaime Duarte, dos referentes futbolísticos para el joven lateral aliancista. "El profesor Duarte me pide que tome el tema del fútbol siempre como un profesional, que juegue todos los partidos al cien y si puedo, al mil", asegura Kluiverth. (Twitter)

Entonces, ¿sientes que convenciste al 'Profesor' en los entrenamientos?

Sí, en los partidos de práctica me había estado mostrando mucho al momento de atacar y también al defender, cosa que siempre debe hacer un lateral.

Atacaste en varias ocasiones y cumpliste con la marca. ¿Te consideras un lateral más ofensivo o defensivo?

Me siento muy cómodo en las dos funciones. Creo que el lateral primero defiende y luego ataca, y eso es lo que me caracteriza. Y eso, que he jugado en varias posiciones en los últimos años, como defensa central con Regatas Lima, luego volante central, extremo y de delantero varias veces esta temporada en Reservas.

Hay jugadores profesionales que ven el fútbol solo como un trabajo y casi miran partidos en televisión. ¿También es tu caso o es todo lo contrario?

No, para nada. Cada vez que no estoy entrenando ni con mis amigos, estoy viendo fútbol, especialmente europeo. Me gusta mucho el fútbol español, la técnica que cada jugador tiene, el toque y la táctica.



Kluiverth Aguilar

¿Tienes algún referente en tu posición de lateral en el fútbol internacional?

Me gusta mucho Dani Alves, quisiera ser como él. Tiene técnica y es muy inteligente para jugar, sabe cuándo atacar y cuándo defender. Hasta puede jugar de '10'.

¿Y en Alianza hay algún jugador que digas "qué locura lo que juega"?

Cruzado. Es técnico, entrena con intensidad y casi que tiene goma en el pie. La manera en que le pega al balón es increíble. Otros también tiran su 'chocolate', como Joazhiño, Quevedo y 'Cachito'. Cuando hacemos 'camotito' en los entrenamientos, el que está en el medio nunca toca la pelota, ni siquiera la ve (risas).

Entrenas temprano con el equipo, vuelves a tu casa, te vas corriendo al colegio y después andas ocupadísimo con tareas. ¿Cómo haces para lograrlo?

La energía es mi mamá. Ella me espera acá en la casa con mi mochila, comida, ropa y todo para irme al colegio después de entrenar. Mis papás me dan todas las facilidades para estar donde estoy hoy y mis amigos también. Todos somos como una familia, que nos apoyamos y ayudamos entre todos.

Kluiverth Aguilar

Ante Alianza UDH casi anotas. Con ese gol, la derrota de la 'U' y Cristal, ahorita Alianza estaría cómodo en la punta.

De repente, pero tal y como dijeron todos en el camerino: quedan todavía tres partidos por jugar y no podemos bajar la cabeza. El 'Profe' nos pidió que pasemos el fin de semana con la familia y que el lunes volvamos recargados.

Tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿cómo te ves a fin de año?

Siendo campeón con Alianza, esa es mi única meta, mi sueño. Luego, quiero clasificar y jugar una Copa Libertadores con el club. Después ya veremos lo que venga.

Se viene Binacional en Juliaca, ¿la altura es una preocupación?

No, para nada. He jugado un torneo en La Paz, Bolivia, este año también en Cajamarca con la Reserva y fue algo muy normal para mí. Allá saldremos, como siempre, a ganar.

► ¡Con Alianza Lima como líder! Tabla de posiciones y acumulada con los resultados de la Fecha 14 | Torneo Clausura



► Reimond Manco tras romperla en Sport Boys: “Los locos somos los que le abrimos el camino a los sabios”



► Futbolistas de Sport Boys estarían recibiendo sueldo del Gobierno Regional del Callao



► Relly Fernandez: la historia del chico que viajaba en bote para entrenar y le dio el triunfo a Mannucci sobre Cristal