"Tuve una oferta de Arabia, pero me decidí por Alianza porque es el más grande", aseguró Gallese en su llegada [VIDEO]

Pedro Gallese , nuevo arquero de Alianza Lima , ya se encuentra en Lima. El exportero del Veracruz mexicano partió esta mañana de tierras mexicanas hacia el Perú, y arribó cerca de las 3:00pm a la capital. Mientras que el Alianza Lima vs. Barcelona se juegue esta noche, el 'Pulpo' esperará el regreso del equipo para ya incorporarse.

"La Copa América es importante para mí. Es un grupo bastante difícil, pero trabajaremos para eso. Tuve propuestas de Arabia Saudita, pero el 'profe' (Gareca) está contento con que vuelva al Perú, a un equipo grande como Alianza. Será una gran vitrina", aseguró Gallese.

"Por suerte al final se pudo dar lo de Alianza. Vengo con todas las ganas de salir adelante y de aportarle al equipo. La Copa Libertadores me sedujo, me trajo acá. Quiero darlo todo por Alianza. Estoy agradecido con todo el apoyo que los hinchas me han dado", añadió el nuevo portero blanquiazul.

Se tiene programada la presentación del flamante fichaje aliancista para el próximo miércoles por la noche en ‘Matute’, en marco de la esperada ‘Noche Blanquiazul’. Ahí, más de 30 mil hinchas íntimos le darán la bienvenida al ‘Pulpo’.

Por mientras, Alianza Lima participará esta noche, en Ecuador, de la Noche Amarilla 2019. El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo enfrentará a Barcelona SC (7:00pm) en el estadio Monumental de Guayaquil.

Pedro Gallese llegó a Lima como nuevo arquero de Alianza Lima. (Video: Jesús Mestas)