A lo largo de la historia de las Eliminatorias, la Selección Peruana nunca se caracterizó por tener un equipo aplastante y arrollador, pues en las pocas veces que tuvimos éxito nos dedicamos a maximizar nuestras virtudes a partir del colectivo, dividiendo la cuota goleadora entre nuestros futbolistas más destacados –e iluminados–. Sin embargo, este camino rumbo al Mundial del 2026 ha expuesto nuestra falta de gol hasta límites insospechados, con un registro que queda en la cola de todos los procesos durante el siglo XXI: solo tres tantos luego de 12 jornadas disputadas, siendo incapaces de generar el más mínimo peligro en condición de visitantes.

La ‘Blanquirroja’ es una selección con serios problemas para gestar acciones ofensivas en campo contrario, algo que viene arrastrando desde los días en que Juan Reynoso estaba en el banquillo y que se ha acentuado aún más con Jorge Fossati. Más allá de los sistemas, ambos entrenadores pregonan una idea futbolística que se sostiene desde lo defensivo y que a partir de ahí intentan hacerle daño al rival con un plan reactivo. Dejando de lado los gustos, los números reflejan algo que no podemos pasar por alto y que nos ha explotado en la cara en estas Eliminatorias: nos hemos alejado de aquella premisa que nos llevó a tener éxito camino a Rusia 2018, y con la que casi repetimos el plato en Qatar 2022.

Eliminatorias Goles a favor tras 12 fechas Goles de local Goles de visitante Corea y Japón 2002 11 7 4 Alemania 2006 13 8 5 Sudáfrica 2010 6 5 1 Brasil 2014 12 7 5 Rusia 2018 15 10 5 Qatar 2022 10 6 4 Canadá, Estados Unidos y México 2026 3 3 0

Los registros de goles durante las Eliminatorias en el siglo XXI.

Perú no registró un solo remate al arco de Argentina. (Foto: AFP)

Nos dejó cabezones

Conscientes de nuestras limitaciones, en el último tiempo fuimos un equipo que fue creciendo a partir de las conexiones que se iban construyendo en nuestro mediocampo, con extremos que aprovechaban los espacios para juntarse y un centroatacante dispuesto a jugar mano a mano con los centrales rivales. Evidentemente el tiempo pasó, la generación que tantas alegrías nos dio fue envejeciendo y no hubo un recambio generacional que nos permitiera sostener los recursos para seguir compitiendo al máximo nivel.

El problema es que tras la partida de Ricardo Gareca, no llegó un entrenador que siguiera con esa misma corriente. Por el contrario, cuando Juan Reynoso dijo que tocaría lo menos posible lo que había dejado el ‘Tigre’, hizo todo lo contrario e impuso su idea por encima de la comodidad de sus dirigidos. Poco a poco Perú empezó a preocuparse más por defender que por atacar, procurando recibir la menor cantidad de goles y, en consecuencia, alejándose cada vez más del arco rival.

Con Ricardo Gareca, Perú explotó al máximo sus virtudes para generarle peligro al rival. (Foto: Getty Images)

Antes de los partidos oficiales, Reynoso tuvo ocho amistosos desde agosto de 2022 hasta junio de 2023. Aunque supo ganar algunos de esos encuentros, desde entonces fue dejando pinceladas de lo que quería para su equipo y fue experimentando variantes que nunca concretó: probó a Miguel Araujo de lateral derecho –una posición que conoce, pero que no frecuenta en sus clubes–; jugó con línea de cinco frente a Alemania; alineó con triple volante de contención; e intentó con Christian Cueva y Sergio Peña jugando por fuera, cuando habitualmente suelen jugar por dentro.

No obstante, los inconvenientes se agravaron cuando inició las Eliminatorias. La Selección Peruana encadenó cuatro partidos sin rematar al arco rival (Paraguay, Brasil, Chile y Argentina) y recién tuvo su primera aproximación peligrosa en el duelo frente a Bolivia, con un tímido cabezazo de Gianluca Lapadula que no exigió al portero Guillermo Viscarra. Para colmo, en dicho encuentro perdimos por 2-0 y llegamos a cuatro derrotas consecutivas, lo cual no pudo maquillarse con el 1-1 frente a Venezuela en Lima. En suma, fueron siete remates al arco en seis partidos, con el único tanto anotado por un mediocampista (Yoshimar Yotún).

Juan Reynoso fue limitando a su equipo con el correr de los partidos, empecinándose en decisiones que solo iban en contra de las mínimas sociedades que podían generarse en un colectivo carente de rebeldía: Andy Polo como extremo cuando llevaba todo el 2023 jugando de carrilero; doble lateral en Santiago con Aldo Corzo y Luis Advíncula; un 4-2-3-1 que mutaba constantemente a un 4-4-2; y una concepción del juego que le quitaba espacio al poco talento que teníamos en el plantel. “Sigo pensando que soy el técnico adecuado para dirigir la Selección Peruana”, dijo en su última conferencia pública tras el 1-1 con Venezuela. Dentro la Videna no creyeron lo mismo.

Eliminatorias 2026 Fecha Partido Remates al arco Anotador Jornada 1 07/09/2023 Paraguay 0-0 Perú Sin remates al arco - Jornada 2 12/09/2023 Perú 0-1 Brasil Sin remates al arco - Jornada 3 12/10/2023 Chile 2-0 Perú Sin remates al arco - Jornada 4 17/10/2023 Perú 0-2 Argentina Sin remates al arco - Jornada 5 16/11/2023 Bolivia 2-0 Perú Dos remates al arco - Jornada 6 21/11/2023 Perú 1-1 Venezuela Cinco remates al arco Yoshimar Yotún

Los registros del Perú de Juan Reynoso en las Eliminatorias 2026.

Juan Reynoso no ganó ningún partido oficial con al Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Más de lo mismo

La historia con Jorge Fossati se fue dibujando de manera similar, con la necesidad de mejorar radicalmente al haber disputado la cuarta parte de las Eliminatorias y solo tener dos puntos en la tabla de posiciones. El principal argumento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ir por el uruguayo fue su pasado reciente en Universitario de Deportes, donde acababa de salir campeón nacional con un plantel que no armó, y con la capacidad de saber llegar a un grupo de futbolistas para convencerlos de que con su 3-5-2 alcanzarían al éxito.

Sin embargo, el tiempo de trabajo en una selección es muy diferente al de un club y su metodología no fue capaz de envolver a sus nuevos dirigidos. Así pues, el sistema que tantos logros le dio a lo largo de su carrera terminó siendo su mayor pecado. Un técnico puede tener un esquema base en el que confía a ciegas, pero si no se adapta a sus futbolistas y, por el contrario, los fuerza a amoldarse a lo que él quiere sin tantas horas de ensayo, el resultado es el que vimos: Luis Advíncula jugando por izquierda, Oliver Sonne como interior, Alexander Callens como carrilero, Edison Flores de mediocampista –cuando en los dos últimos años viene jugando de delantero– y hasta Alex Valera de volante por fuera.

Paolo Guerrero no anota un gol oficial desde la final de la Copa América 2019. (Foto: ITEA Sports)

Los amistosos de marzo y junio le sirvieron para encontrar a los intérpretes idóneos para su 3-5-2, pero el fútbol no se resume en sistemas tácticos, sino en lo que un equipo intenta con la pelota en los pies. La Copa Amerita fue la primera señal de alerta sobre algo que terminaría de concretarse en las Eliminatorias: si con Juan Reynoso éramos una selección timorata y sin un funcionamiento claro para conectar a nuestros jugadores más talentosos, con Jorge Fossati llegamos al límite de afrontar los partidos con la principal predisposición de defendernos a ultranza. Esa línea de tres pasó a ser una línea de cinco con mucha facilidad, a medida que los rivales iban aprovechando los espacios que le regalaban.

Aunque los números no fueron tan desastrosos en cuanto a remates al arco, el balance general sigue siendo muy pobre. Los dos únicos goles oficiales en esta etapa con Fossati fueron marcados por dos centrales (Alexander Callens y Miguel Araujo), mientras que nuestros delanteros fueron abandonados como consecuencia de un sistema mal aplicado. Como para empeorar la situación, los números reflejan el peor momento para nuestros abanderados en ataque: Paolo Guerrero no anota un gol en compromisos oficiales desde hace más de cinco años; Gianluca Lapadula desde hace casi tres años; y Alex Valera nunca anotó con la ‘Bicolor’ en partidos por los puntos. Y estamos hablando de nuestros tres principales referentes de área.

Tras la derrota en La Bombonera, el ‘Depredador’ declaró algo que termina reflejando lo que sienten los futbolistas respecto a lo que les propone el entrenador: “Nos faltó en atrevimiento, en ser más conchudos, en que la pelota corra. Creo que podíamos crearle más. Estábamos bien parados, pero a veces perdíamos mucho la pelota”. Sin querer, el capitán cuestionó la propuesta conservadora de la Selección Peruana y cómo eso los fue alejando del arco rival. Claramente no íbamos a salir a jugarle de igual a igual a Argentina, pero es obvio que los jugadores no están cómodos en un contexto donde tenemos que rogarle al cielo para tener una chance de gol. Mientras las cosas sigan así, los próximos seis partidos de las Eliminatorias serán un tormento.

Eliminatorias 2026 Fecha Partido Remates al arco Anotador Jornada 7 06/09/2024 Perú 1-1 Colombia Tres remates al arco Alexander Callens Jornada 8 10/09/2024 Ecuador 1-0 Perú Un remate al arco - Jornada 9 11/10/2024 Perú 1-0 Uruguay Tres remates al arco Miguel Araujo Jornada 10 15/10/2024 Brasil 4-0 Perú Dos remates al arco - Jornada 11 15/11/2024 Perú 0-0 Chile Seis remates al arco - Jornada 12 19/11/2024 Argentina 1-0 Perú Sin remates al arco -

Los registros del Perú de Jorge Fossati en las Eliminatorias 2026.

Jorge Fossati no ha sido capaz de potenciar las individualidades de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





