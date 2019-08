Su padre fue el protagonista: los mejores y más divertidos memes tras del 'hat-trick' de Kevin Quevedo

No se salvó. Kevin Quevedo fue el protagonista de los más divertidos memes en las redes sociales, luego de la victoria blanquiazul en el Alianza Lima vs. Cantolao , por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Este resultado y el hecho de que aún no renueve con los íntimos fue el detonante.

Kevin Quevedo aún no define su futuro en Alianza Lima, pues aún no llega a un acuerdo con el club íntimo para renovar por los siguientes cuatro años. Teniendo esto como preámbulo, desencadenó los mejores memes en las redes sociales, pues este resultado tal vez llegue a ampliar más las negociaciones.

Alianza Lima ganó 3-2 ante Cantolao. Los tres goles fueron anotados por Quevedo, pero si hay uno de estos que podría considerarse el gol del torneo es el primero, el cual fue colocado de 'chalaca' a los 21 minutos del primer tiempo.

Alianza Lima quiso lavarse la cara, luego de la derrota ante César Vallejo, en el estadio Mansiche de Trujillo. Los íntimos necesitaron una victoria y lo consiguieron; además, con este triunfo aseguraron su escala en la Tabla de Posiciones y así seguir peleando por el liderazgo en el Clausura.



El próximo encuentro de los blanquiazules será ante Deportivo Municipal, en condición de visita, el próximo domingo a las 4:00 p.m. Mientras que Cantolao recibe a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao el sábado 31 de agosto a las 5:45 p.m., por la quinta fecha del Torneo Clausura.

