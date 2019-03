Vuelve el capitán: Rinaldo Cruzado debutará oficialmente en la Liga 1 en el Alianza Lima vs. Vallejo 

Alianza Lima vs. César Vallejo se juega este domingo por la tercera fecha de la Liga 1. Miguel Ángel Russo ante las bajas para este partido se vio obligado a modificar su esquema de juego. Una de las sorpresas para enfrentar a los poetas es Rinaldo Cruzado.

Es el tercer año consecutivo de Rinaldo Cruzado en Alianza Lima. En la temporada 2018 fue uno de los jugadores con más minutos en el equipo íntimo. Sin embargo, en lo que va del campeonato, estuvo en la banca de suplentes.

Debido a las bajas que se presentan para el duelo entre A lianza Lima vs. César Vallejo, el estratega blanquiazul replanteó el once titular para este domingo. Costa, Rodríguez, Salazar y Fuentes son algunos de los que no estarán desde el principio.

Uno de los cambios es Rinaldo Cruzado. El mediocampista volverá a arrancar en reemplazo de Tomás Costa. Además, será el encargado de liderar el cuadro blanquiazul y llevará la cinta de capitán.



Alianza Lima recibe a César Vallejo este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Por otro lado, los íntimos el próximo miércoles recibirán a River Plate en su debut por Copa Libertadores en el Estadio Nacional.

Las declaraciones de Nolberto Solano con respecto a las posibles sorpresas para los amistosos de marzo. (Video: América TV)

►La contundente respuesta de Germán Denis tras anotar su primer doblete con Universitario de Deportes

►Carlos A. Mannucci vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por fecha 3 de la Liga 1

► Binacional vs. Municipal EN VIVO por la fecha 3 de la Liga 1 desde Juliaca

► Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO se miden por la fecha 3 del Torneo Apertura

► Edhu Oliva: "No sé si algunos compañeros se asustaron ante Universitario"

► Nicolás Córdova: "Germán Denis fue criticado, pero apareció cuando tenía que aparecer"