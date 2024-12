El exportero de César Vallejo, Carlos Grados, se refirió a los errores que tuvo el conjunto trujillano durante la temporada 2024 y que terminó en el descenso del club. El guardamenta explicó que los dirigentes de la institución ‘poeta’ dejaron de lado el tema fútbol y le dieron más prioridad al marketing, algo que afectó a los futbolistas del plantel. Además, el jugador se refirió a su llegada a ADT de Tarma para disputar la Liga 1 Te Apuesto del próximo año y también la primera fase de la Copa Sudamericana.

“El tema de la (César) Vallejo me dolió un montón porque yo tenía ahí cuatro años, siempre tratando de dar lo mejor donde me toque, cuando me toque y lastimosamente este año nos fue muy, muy mal”, dijo Grados en conversación con Radio Ovación.

Sobre las razones que llevaron al club al descenso, explicó: “No hay excusa. Creo que, particularmente es mi sentir, y yo llegué al club gracias al profe ‘Chemo’ del Solar, y lastimosamente lo que yo sentí este año y lo que estaba pasando desde el año pasado es que se estaba perdiendo mucho el tema de la importancia del fútbol de un club. Priorizaban otras cosas, un poco más el tema del marketing, otras cosas que quizás yo no soy el indicado para decirlo y acabó como tuvo que acabar”.

El portero aseguró que el club tenía otras prioridades, más allá de lo deportivo. “Había jugadores de nombre al menos este año, porque los últimos tres años no teníamos mucha gente de nombre. Éramos 14 o 15 jugadores y gracias a lo del profe ‘Chemo’ llegábamos a Copa Sudamericana, ya teníamos una idea de juego clara, no éramos un equipo de altura, pero de local nos hacíamos muy duros contra todos los rivales. Lo fuimos perdiendo con el transcurso del tiempo y lastimosamente llegó al tema del descenso. Particularmente creo yo que los dirigentes, en este caso el señor Richard (Acuña), priorizó creo un poco más el tema del marketing, y eso quieras o no afecta psicológicamente y mentalmente a los jugadores”, indicó.

Su llegada a ADT

Tras el descenso de la Vallejo, Grados se desvinculó del cuadro ‘poeta’ y llegó a un acuerdo con ADT. “Muy encantado desde que se contactaron conmigo. Hablé con Julio Quinteros que es el gerente deportivo, con Víctor y con el hijo del presidente, y la verdad que A1 en todo sentido. Me encantó la idea porque ya hace un par de años el club viene trabajando de una muy buena manera, viene peleando arriba y eso es algo muy importante como ha agarrado este año que es un torneo internacional”, comentó.

Sobre los demás refuerzos que llegarán al cuadro tarmeño, aseguró que: “No se sabe. Hasta donde yo tengo entendido, creo que solamente soy yo y el arquero de la reserva. Estos son los días donde hay más movimientos, donde el mercado de pases está como loco, sondeos por aquí y por allá. Pero por ahora, hasta donde sé solamente están los compañeros que se han quedado y los refuerzos que están llegando”.

Además, explicó que aún no conoce quién será el técnico del equipo. “Todavía no deciden el tema de la pretemporada ya que están buscando técnico. Hasta donde tenía entendido, estaban buscando al profesor Desio. Eso ya lo maneja la dirigencia”, expresó.

Por último, habló sobre sus objetivos para el 2025. “Me juego el todo por el todo. Vengo de un descenso y particularmente, al menos yo, gracias a Dios, lo que me ha tocado es poder jugar torneos internacionales todos los años. Este año también no fue la excepción, a pesar del tema lo que nos pasó al club. Yo me estoy jugando la vida. Yo quiero ir y si es posible quedar entre los primeros lugares, llegar a una semifinal, llegar a una final y campeonar”, concluyó.





