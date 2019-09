Con Butrón en el arco: Alianza Lima vs. Deportivo Municipal chocarán en el Mansiche por la Fecha 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERU | STREAMING | VER GRATIS | se miden este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo, por la Fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los íntimos están motivados, luego del hat-trick de Kevin Quevedo ante Cantolao. No obstante, deberán reponerse al fantasma de este escenario, donde cayeron 3-1 ante César Vallejo. Por su parte, los ediles buscará levantarse de la derrota ante Sport Huancayo, la última jornada del campeonato. Sigue todas las incidencias en Depor.com.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal se enfrentarán en el Mansiche, debido a que el cuadro edil no tuvo el visto bueno para jugar en Huacho. Por ello, ambas escuadras tuvieron que viajar hasta Trujillo para este encuentro. La ventaja es que los hinchas del norte podrán llegar hasta esta ciudad para ver a sus equipos.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal será un partido decisivo para ambos clubes. Los íntimos han sumado tres victorias y una derrota en lo que va del Torneo Clausura, sumando así nueve puntos en la Tabla de Posiciones, pero quieren más. Necesitan 8 unidades para alcanzar a Binacional y dos triunfos para igualar a Sporting Cristal.

Alianza Lima está motivado, pero no se confía del último buen resultado que obtuvo ante Cantolao. Sabe que el escenario será complicado, aunque cuenta con la gente necesaria para quedarse con el resultado a favor. Para este en encuentro, tendrán la baja de Kevin Quevedo y de Pedro Gallese, que fueron convocados a la Selección Peruana.

En tanto, Deportivo Municipal llega a este partido, después de una dura derrota ante Sport Huancayo 4-2. La Academia sabe que debe trabajar duro para mejorar este resultado, aunque, al volver a jugar en costa, esperan igualar la balanza para ambos equipos y así pelear por un marcador favorables para los ediles.

Alianza Lima sigue a la espera de la respuesta de Kevin Quevedo, si renovará o no con ellos. Si bien esta situación no es condicional para saber si el goleador del encuentro anterior ingrese o no como titular, sí sería un precedente para preparar al equipo para los siguientes encuentros.

Pablo Bengoechea tiene claro que el objetivo es llegar al play-off, por lo que espera asegurar los tres puntos de la fecha para liderar la Tabla de Posiciones del Clausura y seguir escalando en la Acumulada.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: horarios del mundo

16:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

18:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

22:00 horas - Reino Unido

23:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

Alianza Lima: L. Butrón, A. Salazar, C. Beltrán, G. Godoy, D. Caro, W. Cartagena, H. Riojas, J. Manzaneda, F. Rodríguez; F. Rodríguez y A. Balboa.

D. Municipal: S. Rivadeneyra, A. Murillo, Y. Vílchez, J. Caballero, E. Rabanal, C. Flores, C. Uribe, I. Regalado, R. Buitrago, J. Bogado y J. Obregón.

Así se enfrentaron Kevin Quevedo y Christofer Gonzales a la dupla Pedro Gallese y Carlos Cáceda en Teqball. (Video: Jesús Mestas)

