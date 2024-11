A pesar de haber tenido una buena actuación en la Liga 2 en 2024, Deportivo Municipal se vio afectado por múltiples problemas extrafutbolísticos que llevaron a la inhabilitación del equipo y sin la posibilidad continuar jugando el torneo de ascenso. Ante esta situación, hay mucha incertidumbre sobre su futuro del club que jugará la recién creada Liga 3 en el 2025. El exfutbolista del conjunto ‘edil’, Francesco Cavagna, relató el complicado momento de la institución en la última campaña y reveló que la ‘Franja’ les adeuda a los jugadores hasta cuatro meses de sueldo.

Cavagna explicó la difícil situación del equipo, destacando cómo la crisis dirigencial afectó a todos los jugadores. “En un inicio, cuando hubo el cambio de dirigencia el año pasado, nosotros pensábamos que la cosa iba para bien. El año pasado hubo problemas que al final se terminaron solucionando, problemas de pagos que terminaron recayendo en que juguemos la Liga 2 este año. Pero dentro de todo se cumplieron con los pagos y las promesas que nos habían hecho. Este año fue completamente diferente y creo que lamentablemente los encargados de manejar el club lo hicieron de una mala manera y se ve reflejado en que Muni ahora va a jugar la Liga 3, en que tienen un montón de deudas y en que tienen un montón de cosas que subsanar para poder devolver al equipo al lugar que se merece”, comentó en entrevista con Pase Filtrado.

En cuanto a la experiencia de jugar en la Liga 2, Cavagna expresó que, a pesar de los problemas financieros, el deseo de los jugadores de competir fue inquebrantable. Sin embargo, las dificultades extradeportivas hicieron que fuera imposible concentrarse completamente en lo futbolístico. “Nosotros sabíamos que iba a ser difícil, pero al inicio teníamos la esperanza de que todo se fuera a solucionar y poder competir de manera normal, como lo hicimos hasta que vinieron las sanciones. Lamentablemente, por temas extradeportivos de la dirigencia, nos vimos afectados y ya hace tiempo que no tenemos un partido. Creo yo que de haber estado regularizado los pagos, no me queda la mayor duda de que hubiéramos llegado por lo menos a las semifinales”, explicó.

Uno de los momentos más duros de la temporada fue cuando un grupo de hinchas recaudó dinero para ayudar a los jugadores, quienes no recibían sus pagos. “Un grupo de hinchas hicieron una colecta en una parte del año entre ellos y nos depositaron a los jugadores un monto de dinero por igual. Al ver esta falta de pago por parte de la dirigencia ellos optaron por hacer una recaudación, porque ya era insostenible”, relató Cavagna.

“Otra anécdota es que nosotros estuvimos entrenando en un campo al que se le debía dinero, o sea estuvimos entrenando “gratis”. También, estuvimos concentrando sin costo alguno en un hotel bueno en Pachacamac, porque el dueño era hincha del club y nos apoyó. Por otro lado, muchas veces en los entrenamientos, ya por el final del campeonato, no teníamos agua y teníamos que comprar bidones de agua nosotros. No teníamos la certeza de nada. Lo que viví este año no se lo deseo a nadie, porque es un estrés constante y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de nada”, añadió.

Sobre el futuro de Deportivo Municipal, Cavagna no es optimista, pero tiene la esperanza de que los jóvenes jugadores del club puedan destacarse, a pesar de las dificultades económicas y las deudas. “Ya vamos a llegar a fin de año y tenemos una deuda de cuatro meses de pagos que es un montón. Mucha gente necesita el dinero para trasladarse nada más, porque muchos tenían el sueldo mínimo, que era para su pasaje de ida y vuelta al entrenamiento. Entonces yo espero que la situación se regularice al menos un poquito para que los chicos puedan competir el próximo año”, expresó.

Municipal no disputó la fase de grupos de la Liga 2 porque le quitaron la licencia. (Foto: Deportivo Municipal)





Deportivo Municipal jugará la Liga 3

Luego de una resolución emitida por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Deportivo Municipal quedó fuera de forma definitiva de la Liga 2. El conjunto ‘edil’ no presentó la documentación necesaria para acreditar el pago de sus deudas y fue separado del torneo de ascenso. Tras esto, la institución que preside el exfutbolista Aldo Olcese realizó la apelación correspondiente; sin embargo, esta decisión fue ratificada y se confirmó el futuro de ‘La Franja’ para la próxima temporada.

Cabe señalar que Municipal solo pudo disputar un partido en la segunda fase de la Liga 2, donde derrotó 3-1 a Deportivo Llacuabamba para sumar sus únicos tres puntos. Días después, el 13 de septiembre, la Comisión de Licencias le impuso una sanción por incumplimiento de obligaciones financieras, lo que les impidió jugar su encuentro contra ADA de Jaén. Este partido fue suspendido, y los puntos fueron otorgados al equipo de Jaén.

Tras ser separado de la Liga 2, Tribunal de Licencias declaró infundada la apelación y ratificó decisión sobre Deportivo Municipal, por lo que el cuadro ‘edil’ jugará en la Liga 3 en el 2025, según información que reveló el periodista Kevin Pacheco de RPP.

Recordemos que Deportivo Municipal descendió la temporada 2023 a la Liga 2, luego de quedar en el penúltimo lugar de la tabla acumulada. El cuadro edil tuvo muchos problemas aquel año y le redujeron hasta cinco puntos, que pudieron haberlo salvado de bajar de categoría. Ya este 2024, en la Segunda División, el club consiguió su pase a la fase 2, pero tras no poder solventar sus deudas y fue separado del torneo.





