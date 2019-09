Hincha de corazón: así vivió Kevin Quevedo el Alianza Lima vs. Municipal antes de partir a Estados Unidos [VIDEO]

No se perdió ningún detalle. Kevin Quevedo no dejó de alentar a sus compañeros en el duelo de Alianza Lima vs. Municipal , que se miden en Trujillo por el Torneo Clausura. El delantero tuvo que quedarse en casa, ya que por la noche viajará con la Selección Peruana hacia Estados Unidos.

El jugador blanquiazul utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su apoyo incondicional al equipo, que se mide en el estadio Mansiche de Trujillo ante los ediles, por la quinta jornada del Clausura.

"¡Vamos!", publicó Quevedo en una de sus historias de Instagram, justo cuando el duelo ante los ediles inició. El delantero blanquiazul, así como Pedro Gallese fueron los grandes ausentes en el encuentro del torneo local, pues ambos fueron convocados por Ricardo Gareca.

Así vivió Kevin Quevedo el Alianza Lima vs. Municipal antes de partir a Estados Unidos. (Video: GOLPERU)

► Alianza Lima vs. Municipal juegan en el Mansiche de Trujillo por el Clausura

El jugador íntimo se quedó en Lima, pues esta noche viajará junto a Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez y Christofer Gonzales, así como también con el comando técnico hacia Nueva Jersey, por el primer duelo amistoso de setiembre.

La Selección Peruana se enfrentará a Ecuador este jueves a las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena; mientras que ante Brasil se medirán el martes 10 de setiembre a las 10:00 p.m. en Los Angeles Memorial Sports Arena. Ambos duelos son preparatorios hacia las Eliminatorias de Qatar 2022.

Yordy Reyna se cruzó con Alexander Callens en el mismo avión para reunirse con la Selección Peruana. (Video: Instagram)

▶ Tabla posiciones acumulada | Actualizada: así marcha mientras se juega la fecha 5 del Clausura



▶ Bengoechea a Alianza, 'Chemo' a Cristal: los ídolos que dirigieron en el fútbol peruano



▶ Yordy Reyna se cruzó con Alexander Callens en el mismo avión para reunirse con la Selección Peruana [VIDEO]



▶ Paolo Guerrero separó a sus compañeros tras pelea de D'Alessandro con jugador de Botafogo | VIDEO



► ¿Como Fox Sports? Gol Perú en vivo le cambia de nombre a Universitario durante partido ante Melgar | FOTOS