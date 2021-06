Podría repetir más de una vez en YouTube los tres goles que marcó frente a FC Killar en la primera fecha de la Liga Femenina. Pero más allá del grato recuerdo en aquel 6-0, Adriana Lúcar al único video que quiere darle play es al que le entregaron de Sporting Cristal, su exequipo y rival de este domingo por la segunda fecha del certamen (1 pm.). Aquí la historia de la delantera de Alianza Lima: los seis meses que vivió en España y todo sobre su presente en La Victoria: “Es mi familia”.

¿Te imaginaste debutar en el torneo con un ‘hat-Trick’?

Estaba mentalizada, yo sabía que quería arrancar el campeonato de esta manera. Había visto los primeros partidos y no hubo ningún ‘hat-Trick’. Entonces pensé que quería anotar el primero. Pensar lo que vas a hacer, imaginarlo, es muy importante. A veces se cumple.

¿Cómo has vivido la primera fecha de la Liga Femenina?

No esperaba que tuviera tanta acogida. Terminó el partido contra FC Killas y mis redes sociales reventaron. Le escribían a mi papá, a mi novio, a mi mamá. Por todos lados nos han estado siguiendo. Creo que sirvió un poco que esa semana no se jugara la Liga 1. Solo se jugó la final de la fase 1 entre Sporting Cristal y la Universidad San Martin, así que los hinchas de Alianza Lima prefirieron vernos.

¿Cómo analizas el nivel de los equipos?

Creo que los equipos se han reforzado más a raíz de que se conoció que el torneo iba a ser televisado. Yo jugué contra Cantolao antes de que empiece el campeonato y no era el mismo equipo que vemos hoy. Además, hoy se ven chicas que en un inicio no iban a jugar el torneo. Tal vez, al saber que la Liga iba a ser transmitida por televisión, se animaron.

¿Crees que la televisión va traer mejoras en el torneo?

Quizá no ahorita, pero creo que si esto continúa, sí. Por ejemplo, la San Martín el próximo año no va a permitir que le metan nueve goles. Van a invertir más y traer al menos tres o cuatro jugadoras buenas que sean la base del equipo. Lo mismo harán otros clubes y así el torneo poco a poco va a ir creciendo.

¿Cuáles son los equipos más fuertes?

Yo pensé que los mejores equipos iban a ser Universitario, Alianza Lima, Cristal, y por ahí Vallejo, pero en verdad después de ver los partidos de la primera fecha, creo que hay otros clubes que están muy bien armados. Los otros clubes que también ganaron en la primera fecha (Mannucci y Cantolao), son buenos.

Alianza Lima y Universitario son los equipos que concentran la mayor cantidad de futbolistas en la selección...

Creo que somos un equipo súper sólido y, como dices, en Alianza somos entre ocho y nueve chicas de la selección. Pero en Universitario pasa exactamente lo mismo. Cristal un poco menos. El clásico va a ser el partido más fuerte.

¿El clásico es el partido que más te ilusiona?

Un clásico entre Universitario y Alianza Lima, así sea de hombres o mujeres, va a jalar bastante. Yo recuerdo que fui a las finales del 2019 en el estadio Nacional y fue algo que nunca se había vivido en nuestro país con el fútbol femenino. Fue un clásico con barras, hinchadas. Lo transmitieron por DIRECTV y tuvo bastante acogida. Creo que este año Alianza Lima es superior al de aquella temporada.

Hoy hay jugadoras extranjeras…

Sí, nos hemos reforzado en todas las líneas. Tenemos venezolanas que juegan muy bien y eso es algo muy importante. Hace años no permitían extranjeras en el torneo y había un límite de edad para jugar, cuando en Estados Unidos hay futbolistas hasta de 40 años. Era una regla muy cuestionada. Creo que no debemos olvidarnos que al final el campeonato local es el que alimenta a la selección nacional. Mientras nuestro campeonato local mejore, nuestra selección va a tener mejores deportistas y resultados.

¿Cómo visualizas el universo de futbolistas peruanas?

El mundo del fútbol femenino es bien reducido, todas nos conocemos, porque todas hemos jugado juntas en algún momento. Sin embargo, hay algo que resaltar. Por ejemplo, del equipo con el que jugué por Perú en el 2008 (sub17), solamente quedamos tres de las 25 que éramos. Imagínate cuántas jugadoras se han perdido en el camino por falta de oportunidades. Todavía no se puede vivir del fútbol femenino y a cierta edad tienes que decidir entre estudiar, trabajar o entrenar.

¿Cómo te sientes en Alianza Lima?

Estoy súper feliz en el club. Creo que nunca había sentido un equipo como si fuera mío. Cuando regresé de Estados Unidos en el 2014, ingresé a jugar a Fuerza Cristal, así se llamaba el equipo porque Cristal aún no lo había reconocido como su equipo femenino. Sin embargo, en aquel entonces no entrenaba todos los días. El torneo tampoco tenía un orden, a veces jugabas en La Videna, a veces no, y solo había dos o tres equipos buenos. Eso no te permite crear lazos con las personas del elenco. Me siento a gusto en Alianza, siento que es mi equipo, mi familia, es un sentimiento diferente. Y creo que todas nos sentimos de esta manera. Es un gran sacrificio el que estamos haciendo.

¿Cómo llegaste a Alianza Lima?

Me contactó Sissi Quiroz. Ya la conocía desde hace muchos años, porque hemos coincidido en la selección de futsal. Y hace un par de años nos reencontramos en la Federación para los Juegos Panamericanos. Me dijo cuáles eran los planes de Alianza, incluso que se entrenaba todos los días, lo cual me sorprendió porque en aquel entonces yo no tenía el chip que tengo ahora.

¿Sientes que hoy todo es más profesional?

Ahora vas al entrenamiento de Alianza y tienes utilero, preparador físico, asistente, psicólogo, nutricionista, doctor, fisioterapeuta, algo que nunca antes habías visto. No sé si así será en los otros equipos, pero en Alianza es así.

Hoy juegan contra Sporting Cristal: ¿qué esperas del partido?

Todas estamos muy emocionadas y enfocadas. El viernes pasado tuvimos un partido de práctica para no perder ritmo. Desde ese momento, el profe nos dijo que pensemos al 100% en Sporting Cristal. El jueves vimos unos videos de su primera fecha. Es el partido de la jornada. La gente está emocionada por verlo. Desde la semana pasada, que no se jugó por elecciones, me están preguntando.

¿Objetivos para el torneo?

El objetivo es claro, estamos enfocadas en salir campeonas y clasificar a la Libertadores, donde tenemos que hacer un buen papel. Yo tuve la oportunidad de representar a Perú en la Libertadores del 2014 (con Real Maracaná) y el nivel es otro. No se trata ni siquiera de meter garra, la diferencia física es muy grande. Esas brechas tienen que ir disminuyendo.

EL FÚTBOL: SU GRAN PASIÓN

¿Cuándo empezaste a jugar fútbol?

Desde que era chiquita, en aquellos tiempos cuando las chicas no jugaban fútbol y todo era raro. Yo era de esas niñas que veías con 20 hombres jugando. Paraba con mi hermano y mis amigos. Hubo una época en la que mi mamá le decía a mi papá que me diga que no podía jugar fútbol. A ella le daba roche decírmelo. Sin embargo, al final fue mi papá el que me enseñó de este deporte. Él me entrenaba dándome pases, me tiraba unos ‘cañonazos’ y me exigía a pararlos. Ahora los dos son los más orgullosos, porque gracias al fútbol tengo una carrera universitaria..

¿Nunca pensaste en irte a jugar al extranjero?

Ahorita ya no, creo que en algún momento lo pensé, cuando estaba a punto de terminar la universidad, pero no estuve 100% segura, obvio ahora me arrepiento de eso. Sin embargo, estoy feliz acá y me gustaría aportar para que el fútbol femenino siga creciendo en el Perú. Ya no lo veo como opción porque no podría vivir de eso. Acá chambeo, estuve haciendo una maestría en la Universidad Pacífico que tuve que paralizar por la pandemia. Salvo que me digan que me van a pagar 10 mil dólares, pero si no, lo veo complicado.

¿Estuviste en España?

Terminé el colegio y me fui a España seis meses. Ahí jugué por un equipo en Bilbao. Yo estaba en el club Real Maracaná acá en Lima y hubo un convenio con una ONG española que le pertenecía a un futbolista del Athletic Bilbao, Carlos Gurpegui. Él hizo un intercambio y se llevó a dos jugadoras, y aparte nos dijo a mí y a una chica más que si queríamos, que vayamos. Estuvimos seis meses, fue una experiencia única. Imagínate en España la cantidad de chicas que hay y que juegan. Volví y me puse a estudiar inglés para postular a una universidad de Estados Unidos. Me fui becada en el 2010.

HINCHA DE LA SELECCIÓN

¿Cómo ves a la Selección Peruana?

He gritado los goles de Ecuador como no tienes idea. En el 2017, cuando le ganamos a Ecuador yo fui a Quito, estuve allá. Fue muy emocionante. Creo que haberle ganado a Ecuador va a ser un empujón para lo que se viene. Ojalá que en la Copa América hagamos un buen papel. Yo fui a Rusia y el sentimiento es increíble. Las Eliminatorias anteriores seguí a Perú en todos los partidos de local; también (viajé) a Buenos Aires, Quito y Rusia.

¿Necesitamos un cambio generacional?

Creo que a Guerrero lo están guardando para lo que se viene en las Eliminatorias. Y Lapadula, algunos lo querían, otros no, pero la verdad es que necesitábamos a un jugador con esa garra. Ojalá que pueda regresar Farfán. Su situación es complicada, porque no puedes dar tu 100% cuando estás mal de la rodilla. Igual creo que ya necesitábamos un cambio. Es un buen momento.





