Alianza Lima y Sporting Cristal | EN VIVO | VÍA GOLPERÚ | ONLINE | TV ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | LIVE | FACEBOOK | INTERNET | juegan este miércoles, a las 8:00 pm., en el estadio de Matute por la primera final del Descentralizado 2018. El equipo de Pablo Bengoechea buscará hacer respetar su condición de local ante la escuadra de Mario Salas. Los íntimos y celestes no se guardarán nada para este cotejo.

La emoción por una nueva definición del campeonato local ronda los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima volverá a definir el título nacional, igual como hizo en 2009 y 2011, pero espera que esta vez, el final sea uno feliz. Sporting Cristal será el rival.

Para que sea así, deberán detener a Sporting Cristal, y su temible dupla Emanuel Herrera - Gabriel Costa. Sumando los tres torneos del año, ambos acumulan 63 goles, más tantos a favor que Sport Boys, Sport Rosario y Comerciantes Unidos completos.

Pero, los dirigidos por Pablo Bengoechea también tienen lo suyo: Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso son las dos grandes cartas de gol que tiene el 'Profesor'. Aunque el 'Rey' aún es duda para el partido de este miércoles, en tienda 'blanquiazul' esperan que se recupere del dolor que padece en la cadera.

En caso Affonso no llegara, la opción que tiene 'Bengo' en mente es a Janio Posito, el salvador aliancista en Arequipa. El ex Sport Rosario llega motivado luego de sus goles, y promete volver a anotar en 'Matute', donde convirtió por última vez en la fecha 4 del Apertura (vs. Unión Comercio).

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

España: 2 a.m. (del jueves)

Alianza Lima y Sporting Cristal se han enfrentado en cuatro oportunidades en este año, con el favoritismo, según los números, para el equipo del chileno Mario Salas. Son dos triunfos para Cristal, uno para Alianza y el último fue un empate 2-2 en setiembre.

El partido de vuelta se realizará este domingo 16, a las 4:00pm, en el Estadio Nacional (solo con hinchada 'celeste'). En caso sea necesario un tercer partido, este sería el miércoles 19, pero la confirmación de la localidad está aún pendiente.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Alianza Lima : Leao Butrón; Luis Garro, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg; Kevin Quevedo, Mauricio Affonso o Janio Posito.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid o Edison Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra o Julián Mejía, Gabriel Costa, Marcos López; Emanuel Herrera.

