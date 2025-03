En La Florida todavía hay rostros de desazón. Luego de la derrota de Sporting Cristal por 1-0 ante Melgar en Arequipa, el plantel celeste llegó esta mañana a la capital en medio de un ambiente de preocupación. El resultado en la ‘Ciudad Blanca’ los deja lejos del primer lugar del Torneo Apertura y los cuestionamientos apuntan hacia una persona: el técnico Guillermo Farré. Si bien los rumores sobre la continuidad del entrenador lo colocan fuera de su cargo, Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense, se refirió al respecto sobre esa situación.

Mientras salía del aeropuerto, Zevallos fue abordado por un grupo de periodistas que le consultaron sobre el futuro de Farré y la respuesta fue la siguiente. “En lo absoluto (sobre despedir al DT). Se ha jugado la quinta fecha, en una ciudad de altura y contra un equipo que está jugando la Copa (Libertadores). El resultado no es el ideal y creo que no era lo justo. En el fútbol hay que hacer los goles, hay que ganar los puntos. No lo pudimos hacer”, expresó en ‘EntreBolas’.

Guillermo Farré llegó el año pasado para dirigir a Sporting Cristal. (Foto: Agencias)

El director deportivo también destacó el receso que tendrá el Torneo Apertura por los partidos que la selección peruana tendrá ante Bolivia y Venezuela, el 20 y 25 de marzo, por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para él, ese tiempo de para servirá con el objetivo de mejorar en todo aspecto. “Tenemos algunos días. Nos cae importantísimo esta parada porque es momento de corregir y mejorar todo”, señaló.

Por otro lado, Zevallos asegura que el equipo mostró en Arequipa un mejor juego que en anteriores partidos. Y si bien el resultado no acompañó esta vez a los de Guillermo Farré, existe optimismo de cara a lo que viene. “Está clarísimo que Cristal, más allá del resultado, siempre ha tenido buen juego. Ayer se vio juego, el equipo termina bien”, sostuvo.

Asimismo, entiende el malestar del hincha celeste por los malos resultados, pero le dejó un mensaje para valorar lo bueno que muestra el equipo. “Hay que ver con preocupación lo que dice el hincha, porque todos quieren que el equipo juegue. Ayer quedó demostrado que el equipo tiene con qué. Se terminó bastante bien más allá del resultado. Valoro lo otro también”, dijo.

Cristal sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta derrota por 1-0 a manos de Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Deportivo Binacional –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.