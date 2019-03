La verdadera razón por la que Leao Butrón no jugó ante UTC de Cajamarca por la Liga 1

Leao Butrón fue uno de los grandes ausentes en el choque entre Alianza Lima vs. UTC por la jornada siete del Torneo Apertura. El guardameta blanquiazul fue titular en el arco íntimo desde la fecha 4 de la Liga 1.

Tras la participación que tuvo Pedro Gallese con la Selección Peruana en los amistosos FIFA, Leao Butrón asumió la responsabilidad de estar bajo los tres palos del arco de Alianza Lima frente a Cantolao, Deportivo Municipal y Ayacucho FC.

► Alianza vs. UTC: empatan 0-0 por el Torneo Apertura en la Liga 1

Sin embargo, para el duelo entre Alianza Lima vs. UTC, Leao Butrón no estuvo presente en el once titular de Miguel Ángel Russo. Esto se debe a que el arquero blanquiazul tuvo una molestia en la rodilla y será baja por 20 días.

Por oto lado, recordemos que Leao Butrón declaró que fue víctima de insultos tras el malentendido con Ayacucho FC. Asimismo, Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, le brindó su apoyo al guardameta íntimo

Gustavo Zevallos le dio su “respaldo total” a Leao Butrón. (Video: Prensa Alianza Lima)

