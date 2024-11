En las últimas semanas, Alianza Lima realizó cambios importantes en su gerencia deportiva. Primero anunció que José Bellina es su nuevo gerente deportivo; luego informó que Franco Navarro y Wilmar Valencia asumieron los cargos de director deportivo y director de divisiones menores, respectivamente. Este viernes 22 de noviembre, el exarquero Leao Butrón se refirió a las llegadas del ‘Pepón’ y ‘Bam Bam’ y no dudó en aplaudir la decisión de la dirigencia blanquiazul.

En primer lugar, el exguardameta elogió la llegada de Bellina, quien ya trabajó en esa posición durante las temporadas 2021, 2022 y 2023. “Lo de ‘Cote’ está de más comentarlo porque creo que ha demostrado que tiene capacidad para el puesto, siempre ha estado en la posición que debe estar el club, luchando los campeonatos, campeonando, algunas veces se pudo, otras veces no se pudo, pero siempre está ahí. Una buena gestión”, dijo a Ovación.

Luego, se mostró alegre por las incorporaciones de Navarro y Valencia. “Tengo muy buena suerte, y le agradezco al fútbol de haber conocido a Wilmar Valencia y a Franco Navarro. He trabajado con los dos en diferentes equipos y estoy muy agradecido a la vida. En ese aspecto, contento porque son gente identificada con Alianza. Creo que la institución está tomando decisiones que va por ese lado, ese sentido”, apuntó al respecto.

Butrón también tuvo palabras sobre el próximo entrenador de Alianza Limas tras la salida de Mariano Soso. “No me atrevería a dar un nombre porque estaría entrando a un terreno que no me corresponde. El técnico que decida el área correspondiente, seguramente liderada por ‘Cote’, le deseo lo mejor y que aporte para Alianza Lima”, indicó.

Finalmente, se refirió al estilo de juego que debería tener el DT. “Cada vez que se habla de estilo tengo mis dudas. Y no hablo de Alianza, hablo de cualquier institución o hasta la selección. Yo creo que cuando tú llegas a un lugar debes de llegar y ver qué cosa tienes y tu capacidad te debe llevar a sacarle mayor provecho a lo que tienes. Porque si tú llegas terco, con una forma de jugar, y no es adecuada para lo que tienes, y puedes tener otros caminos que puedes sacarle mayor provecho a tu grupo humano, creo que debes aplicarlo”, sentenció.

¿Catriel se muda al Rímac?

El mercado de fichajes para el 2025 ya comenzó a moverse con fuerza. Varios clubes trabajan en definir quiénes se quedarán, quiénes partirán y qué jugadores se incorporarán, con el objetivo de mejorar lo realizado en la última temporada. En esa línea, Sporting Cristal, que tuvo un año lleno de altibajos, busca reforzar su plantilla con un jugador destacado: Catriel Cabellos, quien disputó la última temporada con Alianza Lima.

Además de la presión ejercida por los blanquiazules, que lo quieren otro año más, Cabellos -de 20 años- tiene contrato con Racing Club hasta el 2026, y será recién después de las elecciones en el club argentino cuando se tomen decisiones respecto al plantel. Ojo, el próximo 15 de diciembre será una fecha clave en Avellaneda, ya que Diego Milito y Víctor Blanco chocarán para asumir la presidencia del club celeste y blanco.

Una vez que se defina cuál será la nueva directiva de la ‘Academia’, los bajopontinos podrán tener luz verde para iniciar las negociaciones correspondientes. ¿El motivo? La política del club argentino establece que cualquier decisión relacionada con Catriel, así como con el resto de los jugadores bajo contrato, debe ser tomada por la nueva administración. Esto incluye revisiones y acuerdos de carácter contractual, lo que mantiene en pausa cualquier movimiento hasta que se conozca el futuro dirigencial en Racing Club.





