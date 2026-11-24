El Club Alianza Lima y Apuesta Total anunciaron hoy la renovación de su acuerdo de patrocinio hasta el año 2031. Con esta extensión, la alianza entre ambas instituciones alcanzará una década de trabajo conjunto, lo que la convierte en una de las relaciones comerciales más longevas del club y en uno de los acuerdos más relevantes de su historia.

En virtud del acuerdo, Apuesta Total se mantendrá como patrocinador principal del Primer Equipo Masculino de Fútbol, del Primer Equipo Femenino de Fútbol y del Primer Equipo Femenino de Vóley. La marca conservará su presencia en el pecho de las camisetas de competición de los tres planteles y tendrá, además, presencia en la indumentaria de entrenamiento.

La renovación también asegura la continuidad de activos de alta visibilidad para los hinchas que asisten al estadio, entre ellos el naming del Palco Apuesta Total, el WiFi Apuesta Total, el Kiss Cam e Igualitos, además de otros espacios destacados dentro de las propiedades del club.

Como parte de esta nueva etapa, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta para potenciar la experiencia de la hinchada blanquiazul, con nuevas y mejores activaciones de marca y contenidos pensados para acercar aún más al club a sus seguidores.

“Renovar con Apuesta Total hasta 2031 es una señal de confianza en el rumbo que estamos construyendo. Una alianza de diez años habla de una relación sólida, basada en resultados y en valores compartidos, y nos permite proyectarnos con estabilidad a nivel deportivo”, señaló Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima.

“Alianza Lima es parte de nuestra historia como marca. Seguir acompañando al club y a su hinchada hasta 2031 reafirma nuestro compromiso con el deporte peruano y con las disciplinas que hacen grande a esta institución”, indicó Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total.

En tanto, Diego Montoya, gerente de Marketing de Alianza Lima, aseguró que “este vínculo le permitirá al club seguir innovando y desarrollando la experiencia del hincha en el estadio. Nuestra hinchada es el corazón del club, y esta alianza nos permitirá ofrecerle nuevas experiencias y beneficios exclusivos, construyendo una relación cercana entre la marca y quienes nos acompañan partido a partido”.

Mediante esta renovación, Alianza Lima refuerza su modelo de monetización comercial a largo plazo, consolidando su compromiso por forjar alianzas estratégicas que acompañen y potencien el desarrollo integral del club, tanto en el ámbito deportivo como institucional.