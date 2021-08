Las chicas de Atlético Trujillo han encontrado en el bus un nuevo hogar. El elenco trujillano viaja nueve horas dos días antes de competir en la Liga Femenina. La vida transcurre tan rápido para ellas como llegar a Lima, entrenar, jugar y emprender el viaje de retorno a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’. Aunque para Andrea Kcomt y todas sus compañeras, la primavera solo dura tres días a la semana.

“Llegamos en desventaja, al igual que Ayacucho FC, porque tenemos un día menos de entrenamiento. Aún así, la experiencia vale la pena. En mi caso, por ejemplo, volví a pesar de que una serie de lesiones prácticamente me alejaron del fútbol, y lo hice porque no podía perderme esta edición del torneo que se acerca cada vez más a lo profesional”, contó Andrea a Depor.

La futbolista de 32 años tuvo un 2020 complicado, luego de que la pandemia le impida comenzar su rehabilitación en la rodilla: “Pensé retirarme en el 2019 luego de lesionarme en la final regional con Juventud Talentos de Trujillo. Me volví a romper y tuve que operarme. Lo hice en febrero, y en marzo tenía que empezar con los trabajos físicos, pero me fue imposible. Todo se complicó”.

Esta no era la primera vez que Andrea Kcomt sufría una lesión en la rodilla. Cuando cursaba el cuarto año de secundaria se dislocó jugando fútbol. Y en su último año en el colegio, antes de emprender un reto mayor, la historia se repitió. “Había conseguido una beca completa en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Iba a competir Liga 1 del femenino y estudiar, pero meses antes volví a malograrme la rodilla. El médico me dijo que tenía un problema en las rótulas altas y que iba a seguir lesionándome. No podía hacer nada. Le tuve que pedir disculpas al entrenador de la Universidad”, contó.

Aún así, Andrea nunca renunció a sus sueños. Años más tarde volvió -como aficionada- a las canchas. Incluso, con un grupo de amigas fundó Timao, equipo con el que fue subcampeona de la Liga Departamental de Piura por dos años consecutivos. Hoy, casi una década después, entiende que todo su esfuerzo valió la pena.

“Tenía que volver, y ha sido increíble. El primer día me quedé asombrada porque ahora gracias a la cobertura televisiva que existe todo es más profesional. Los equipos tienen preparador de arqueros, preparador físico, terapeutas, psicólogos. En mis tiempos, era imposible imaginar todo ello. Por eso siempre le digo a las chicas que aprovechen”, dijo.

Eso sí, aún con años de experiencia encima, el sacrificio sigue siendo el mismo. “Yo soy gerenta en una empresa de diagnóstico por imágenes. Entreno por las mañanas y luego me voy a trabajar. Pero los días que viajo, mi papá es el que me reemplaza. Es mi apoyo. Ha tenido que volver por mí. Igual, todos están orgullosos y lo mejor es que pueden verme. Incluso, desde la oficina”, afirmó la futbolista.

Andrea Kcomt participó del Sudamericano Sub-20 2005 con la Selección Peruana.

Con la mente en el juego

“Nuestro objetivo es estar dentro de las seis mejores y clasificar a la liguilla final”, nos dice Andrea. Una meta que no está muy lejos de hacerse realidad, pues Atlético Trujillo se ubica noveno, con apenas tres puntos de diferencia del último clasificado, y a tres duelos de que finalice la primera parte del torneo.

Aunque la delantera sabe que el camino no será sencillo: “Creo que lo que nos ha jugado en contra es que la mayoría de las chicas son muy jóvenes. Antes del partido tienen miedo de equivocarse. Nuestra línea defensiva está conformada por niñas de 16 años, salvo Jeniffer que tiene 23. Contra Cantolao, por ejemplo, nos metieron tres goles en pocos minutos”.

Eso sí, es consciente de que toda esta experiencia servirá para fortalecer al equipo. “Estoy segura de que esto les va a ayudar muchísimo y el próximo año van a disputar el campeonato con más experiencia y tranquilidad, sin tener miedo. Por el momento, Lourdes Merino -la capitana- Irina y yo tratamos de guiarlas”, sentenció.





