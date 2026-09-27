transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este encuentro está programado para este domingo 27 de septiembre en el Estadio Unión Tarma, a partir de las 3:15 p.m. en Perú. El compromiso corresponde al partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga. Recuerda que esta señal lo podrás ver a través de TV 360 by Bitel, disponible como app para Apple y Google Play. No recomendamos buscar el encuentro por Fútbol Libre TV.

Sporting Cristal enfrenta a ADT por las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal enfrenta a ADT por las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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