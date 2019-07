Javier Arce no continuaría como técnico de Binacional

No está conforme. Binacional cobró protagonismo en el fútbol nacional, por su buena participación en el Torneo Apertura y coronarse como campeón de este torneo. No obstante, el estratega detrás de este éxito, Javier Arce, estaría a un paso de quedar fuera del elenco de Juliaca. ¿La razón? La acumulación de promesas incumplidas.

Según informó el periodista de Ovación, Carlos Benavente, el técnico peruano estaría inconforme con la directiva de Binacional, puesto que, de acuerdos inconclusos, no se habrían comunicado con él para ver su renovación de contrato, el cual vence el siguiente martes 30 de julio.

"Me cuentan que Javier Arce se hartó de tantas promesas incumplidas y, sobre todo, de la manera tan informal como se maneja las cosas en Binacional y ya habría decidido no continuar como DT del ‘Poderoso del sur’. Y pensar que este equipo salió campeón del Apertura. ¡Increíble!", publicó Benavente en su cuenta de Twitter.

Me cuentan q Javier Arce se hartó de tantas promesas incumplidas y, sobre todo, de la manera tan informal como se maneja las cosas en Binacional y ya habría decidido no continuar como DT del ‘Poderoso del sur’. Y pensar q este equipo salió campeón del Apertura. Increíble!!! — CarlosBenavente (@Carlosbenavent1) July 22, 2019

Asimismo, el medio radial informó que se vocean tres nombres para suplir a Arce, como DT. Estos serían el argentino Fernando Nogara y los peruanos Orlando Lavalle y Lizandro Barbarán. De los tres, solo Lavalle aseguró a Ovación que "de darse un interés concreto no tendría ningún problema para sentarse a conversar", puesto que ya no tienen vínculos con Sport Victoria. Los otros aún no habrían recibido una propuesta formal.

Binacional obtuvo el título del Torneo Apertura, tras sumar 12 partidos ganados y cinco derrotas, además de acumular el mayor número de goles a favor, con un total de 44 anotaciones. Sin embargo, en el Torneo Clausura, el 'Poderoso del Sur' se ubica en el décimo segundo lugar, con dos empates, lo que habría provocado que la administración pusiera en duda la renovación de Javier Arce para el resto de la temporada.

