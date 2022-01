En nueve años de fundación, Carlos Stein tiene una amarga relación con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En 2021, una resolución de la instancia judicial suiza decidió que juegue la Liga 2, tras el reclamo de Alianza Lima que modificó la tabla de posiciones. Y en este 2022, vuelve a cruzarse en su camino, de manera indirecta, con un dictamen que podría afectar su regreso a la Liga 1.

La tarde del 7 de noviembre del 2021, en el estadio Monumental, hubo una sensación de justicia divina. Carlos Stein, el joven equipo del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, venció 4-2 por penales a Binacional, en la vuelta por el duelo de revalidación (1-1 empataron en el global tras la ida y vuelta), y volvió a su lugar en la Liga 1. El uruguayo Maximiliano Freitas, héroe de aquella jornada y quien sigue actualmente en el plantel, fue el más emocionado: “Nos bajaron injustamente y, en la cancha, devolvimos al equipo donde merece estar”, aseguró el ‘Tanque’, goleador de los ‘carlistas’ de la última temporada (8 goles).

A lo que se refería el ‘charrúa’ era al fallo del TAS, luego del reclamo de Alianza (2020), que dictaminó en marzo del año pasado una sanción a Stein por deudas, por lo que se le quitó puntos y así quedaba sentenciado a la Liga 2, tras quedar por detrás de los ‘íntimos’ en la tabla acumulada del 2020. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió que Alianza Lima juegue la Liga 1 2021 y el equipo chiclayano dispute la Liga 2, incluso, habiendo debutado ya en el torneo, donde empató 0-0 con Alianza Atlético en la primera fecha. Aquella noticia fue un durísimo golpe para la institución, pues se había reforzado con un plantel para la Primera división, y tuvo que cambiar todos sus planes de un momento a otro. Ángelo Campos, por ejemplo, decidió no continuar en el equipo para fichar por los grones el año pasado.

Los 'Carlistas' se preparan para su debut en la Liga 1 en el estadio Municipal de Pacora, en Lambayeque.

¿Se repite la historia?

Resulta que la instancia judicial volvería a influir en los intereses de Carlos Stein. El TAS dejó sin efecto el triunfo en mesa de Cusco FC sobre Cienciano (por la fecha 9 del Torneo Clausura) por una supuesta alineación indebida del jugador Mathias Carpio: el partido había quedado 2-2, pero la Federación dio como ganador a Cusco FC por 3-0. Sin embargo, el ente suizo decidió que el ‘Papá' no pierda el punto en este partido, ratificando el empate conseguido en cancha.

Con ello, la tabla de la Liga 1 2021 sufrió alteraciones, dejando a Binacional en el puesto 15 y en la Liga 1, Cusco FC con 23 y descendido a la Liga 2 (puesto 17), y San Martín en zona de revalidación (puesto 16). Ahora, según esta decisión del TAS, el ‘Poderoso del Sur’ no debió jugar el partido de revalidación (que perdió ante Carlos Stein), por lo que el futuro de los ‘carlistas’ queda en manos de la Federación: ¿Se respeta su ascenso o juegan otra vez la revalidación pero ahora ante San Martín?

“Me enteré lo del TAS justo camino al entrenamiento. Yo lo tomo con mucha preocupación por lo que pueda pasar ahora. Sabemos que descendió Cusco FC y que Binacional vuelva a la Liga 1. Ahora estamos a la espera de lo que diga la Federación, para saber si lo que jugamos nosotros en 2021 vale o no. Para los directivos la noticia cayó como un balde de agua fría”, nos aseguró Josimar Vargas, uno de los referentes de Stein desde 2020.

Y agregó: “Siento que no respetan lo que logramos, fue un año 2021 muy difícil que solo lo sabemos los jugadores y el cuerpo técnico. Jugamos los playoff, la revalidación, pero al final parece que las autoridades que toman las decisiones no lo hacen bien. Nos perjudican a nosotros, y también a los compañeros de Cusco FC, pues se reforzó con buenos jugadores y creo que muchos no aceptarán jugar Liga 2. Ya son dos veces consecutivas que nos perjudican y sería un daño muy grande al fútbol peruano. Si jugadores, árbitros y directivos recibimos sanciones disciplinarias, alguien en la Federación también debería asumir las consecuencias. Esperamos que Carlos Stein no se vea afectado, solo queda seguir trabajando. Hay que estar listo para lo que sea”.

El volante juega en Carlos Stein desde la temporada 2020, cuando perdieron la categoría tras el fallo del TAS.

¿El futuro de Carlos Stein?

El equipo ‘carlista’, dirigido por Jair Butrón, el DT que consiguió el ascenso, se había reforzado con nombres de peso para la Liga 1 2022: Óscar Vílchez, Pedro Requena, Julio Landauri y el delantero uruguayo Gabriel Leyes ya formaban parte de la pretemporada en Chiclayo, pues, en el papel, hará su debut el 6 de febrero recibiendo a Sport Huancayo. Precisamente, el ‘charrúa’ también mostró su parecer en redes: “Solo pedimos sensatez... ¡Respeto! Se ganó en buena ley jugar en Primera División, no tenemos nada que ver en este lío”.

En tanto, su compatriota Maximiliano Freitas también lanzó su severa crítica en Instagram: “Nos ganamos el derecho de jugar Primera división en la cancha, esta resolución no debería incluir a Carlos Stein de ninguna manera. Si esto vuelve a suceder, es una falta de respeto a nuestro trabajo”.

El equipo de Jahir Butrón empató 1-1 con los dirigidos por 'Chemo' del Solar.

Aún no se sabe lo que pasará con Carlos Stein. Pero, ojo, si la Federación actúa como en 2021, Binacional tendría que ascender a Liga 1, Cusco FC iría a la Liga 2, mientras que San Martín y el equipo chiclayano jugarían un nuevo partido de revalidación. “Queremos saber primero la decisión que tome la Federación. Nosotros como jugadores y cuerpo técnico esperamos que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Ojalá no haya partido de revalidación. Tengo fe que esto se va solucionar por el bien del fútbol peruano”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.