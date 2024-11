La madrugada del jueves, el Ministerio Público allanó la vivienda de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien fue arrestado preliminarmente por quince días por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría incurrido en fraude a la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos, según el documento judicial en el que el juez Richard Concepción Carhuancho aprueba su detención. Otros dirigentes deportivos como Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y Gisella Mandriotti, presidenta de Cantolao, también fueron enmarrocados. Esta situación pone en una situación delicada a la FPF, a puertas del importante partido entre las selecciones de Perú y Chile. A continuación, las preguntas y respuestas que permitirán comprender mejor este caso.

¿Por qué está detenido Agustín Lozano?

Agustín Lozano está detenido desde el jueves en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica. Se habría desempeñado como el líder de esta organización criminal y habría sido el encargado de proponer personas de su confianza para que conformen el directorio y áreas estratégicas con el objetivo de disponer del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio y de terceros.

Además, el titular de la FPF se habría encargado de negociaciones ilegales con 1190 Sports, conociendo que el proceso de licitación no había concluido y no tenía facultades para ello. Otro detalle es que habría realizado la estrategia para ejecutar el contrato con 1190, a fin de doblegar la voluntad de los clubes opositores y obligarlos a que acepten el acuerdo. En un documento del Ministerio Público, se detalla que la Federación recibe un 10 % del dinero que gana por los contratos de transmisión de partidos; pero, según la entidad, el titular de San Luis no comunicó cuánto dinero recibió de esos contratos, ni ha rendido cuentas de lo que hizo con estos montos.

Agustín Lozano fue detenido el jueves 7 de noviembre de 2024. (Foto: Joseph Ángeles / GEC)

¿Quiénes son los otros detenidos y por qué?

Las otras personas que fueron detenidas en este día son Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), Karen Mandriotti (presidenta de la Academia Cantolao), Sabrina Martin Zamalloa (secretaria de la FPF), Jean Marcel Robilliard (exsecretario de la FPF), el exfutbolista Juan Carlos La Rosa, Humberto Miñán (presidente de la Liga de Tumbes), Norma Alva (operadora de venta de entradas) y Fredy Salazar Rondinel (contador de la FPF). La orden judicial dispone una detención preliminar contra Lozano y los otros investigados, así como el allanamiento y descerraje de un total de 18 inmuebles, 12 en Lima y 5 entre las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco.

En el caso del dirigente del club rimense, la investigación señala que existe la probabilidad de que se encuentre “vinculado con los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, y lavado de activos; los mismos que suponen un pronóstico de pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad en su contra”. En el documento también se lee lo siguiente: “Se encargó, en su condición de integrante de la comisión de los derechos de televisión, de llevar a cabo la licitación pública de los derechos de televisión de la Liga 1 de la FPF, realizada en Chile, en las instalaciones del grupo Prisma SpA, conjuntamente con los demás integrantes, habiendo sido elegido para esta función por el líder Agustín Lozano y ratificado por los integrantes de la Junta Directiva de la FPF (periodo 2022-25), a sabiendas que en dicho proceso existió un evidente conflicto de intereses, pues el representante de Prisma SpA Diego Fernando Delgado Raffo, y el representante de 1190 Sports, Gianella Raffo, son familiares directos de Joel Raffo Olcese”.

Por ejemplo, en el caso de Gisella Karen Mandriotti Nightingale, en la investigación se le acusa de “integrar desde el año 2022 a la actualidad la Organización Criminal enquistada en la FPF, la cual se encontraría conformada de alrededor de 21 personas, quienes se encuentran agrupadas de manera organizada y permanente para el desarrollo de actividades ilícitas orientadas a cometer delitos contra el Patrimonio, en su modalidad de fraude a la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos. Cumple la función de aprobar en sesiones de directorio la disposición del patrimonio de la Federación Peruana de Futbol a través de aportes económicos, donaciones, condonación de deudas, exenciones de pago, viajes, entre otros conceptos, a diversos clubes de la Liga 1 y 2 y ligas departamentales, función que realizaba conjuntamente con los demás integrantes de la Junta directiva de la FPF (periodo 2022-2025)”.

Joel Raffo fue detenido por el caso 'Los Galácticos'. (Foto: GEC)

¿Qué pena puede afrontar?

El pronóstico de la pena de Agustín Lozano, según la investigación “sería superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, toda vez en el presente caso el marco de imputación en contra del investigado Agustín Lozano Saavedra se circunscribe a la presunta comisión del delito de Organización Criminal cuya pena abstracta mínima equivale a 15 años de pena privativa de libertad, así también se le imputa la comisión del delito de Lavado de Activos cuya pena abstracta mínima equivale a 8 años de pena privativa de libertad, igualmente se imputa el delito de fraude en la administración de personas jurídicas el cual contempla como extremo abstracto mínimo la pena de 2 años. Siendo así, se tiene por satisfecho el requisito legal correspondiente al quantum punitivo abstracto superior a 4 años de cara al establecimiento de la medida de coerción personal de detención preliminar judicial; debiendo en este sentido, declararse fundada respecto al investigado Agustín Lozano Saavedra”.

¿Quién queda como cabeza de la Federación?

Luego de la detención de Agustín Lozano, en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol habrá una reunión para definir quién asumirá la responsabilidad de la FPF mientras el actual presidente esté privado de su libertad. El que quedaría como cabeza de la máxima entidad de fútbol en el Perú sería Arturo Ríos Ibáñez, quien es el primer vicepresidente de la junta directiva 2021-25. Es necesario recordar que, a diferencia de estatutos anteriores, en la actualidad hay un primer y segundo vicepresidente. El segundo, en este momento, es Luis Duarte Plata. Cabe señalar que la secretaria y el contador de la FPF también fueron detenidos, por lo que Arturo Ríos y los demás directivos tendrán que asumir las funciones.

Arturo Ríos Ibáñez es el primer vicepresidente de la FPF. (Foto: FPF)

¿Puede haber repercusiones deportivas?

Depor conversó con Jhonny Baldovino, asesor legal de Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), sobre la posible existencia de repercusiones deportivas tras la detención de Agustín Lozano. “Por ahora no, salvo que el Gobierno quiera intervenir a la Federación, o que el IPD quiera entrar de alguna manera. Eso ya sería considerado injerencia política y ahí si podría intervenir la FIFA, pero después no hay peligro de desafiliación ni nada que se le parezca”, señaló al respecto.

El abogado deportivo Julio García, en declaraciones a Latina, señaló en qué momento FIFA podría intervenir. “La Federación tiene una ley en la que el Estado le otorgó autonomía. Si alguien dice que la IPD tiene que entrar, sería una situación que FIFA podría cuestionar y desafiliar al Perú. El presidente que asuma tiene que informar a la FIFA sobre lo que está ocurriendo. La FIFA puede actuar, puede intervenir a la Federación, designando a una comisión para que maneje durante un tiempo determinado a la Federación. Ha pasado en otros lugares, pero el Estado no debe intervenir”, sostuvo.

¿Qué pasaría si le dictan prisión preventiva?

Una de las dudas es qué pasaría si a Agustín Lozano le dictan prisión preventiva. ¿Ya no podrá volver a ejercer el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol? “Elecciones no van a haber. Si pasados los 15 días, se le dicta prisión preventiva, por ejemplo, por seis meses, esos seis meses seguiría ejerciendo Arturo Ríos como presidente interino, hasta cumplir el mandato de esta junta directiva que vence en diciembre de 2025. Si a Lozano le dictan 18 meses de prisión preventiva, lo que va a suceder es que ya no volvería a ser presidente, porque van a pasar 18 meses y le faltan 14 meses para terminar su gestión. Además no va a poder postular a la reelección tampoco porque estaría en prisión preventiva”, apuntó Jhonny Baldovino.

¿Qué requisitos se necesita para ser presidente de la FPF?

Según los estatutos, para que una persona sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tiene que ser miembro de juntas directivas de los clubes y ligas departamentales afiliadas. Por ejemplo, tiene que estar dentro de la junta directiva de un club de fútbol de Primera División, también puede postular un miembro de la junta directiva de un club de la Liga 2, o un miembro de la junta directiva de la Liga de Tumbes, o también un miembro de la junta directiva de ASPEFUT, la asociación peruana de futbolistas. No puede postular nadie que no sea integrante de una junta directiva que sea asambleísta.

¿Quién se encarga de las cuentas de la Federación?

El que se encarga de la parte administrativa es Fredy Salazar Rondinel, contador de la Federación Peruana de Fútbol, quien también fue detenido en medio de la investigación. “Toda institución, asociación, todo club, en este caso Federación, tiene dentro de sus estatutos un régimen de poderes. De poderes bancarios, poderes para pagar cuentas, para cobrar, para vender, para transferir. Entonces, mañana (hoy) seguramente el directorio va a revisar quiénes tienen los poderes para pagar planillas a fin de mes, para poder cobrar algún cheque o hacer una transferencia bancaria. Todo eso tiene que estar registrado. Tiene que tener los poderes inscritos en Registros Públicos”, indicó Baldovino.

¿Qué pasaría si Agustín Lozano queda libre?

Puede continuar ejerciendo el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol.





TE PUEDE INTERESAR