Este jueves, el país amaneció con la noticia de que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido de forma preliminar por ser vinculado a la organización criminal ‘Los Galácticos’, donde también se encuentran Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y Gisella Mandriotti, presidenta de Cantolao, entre otros dirigentes. Por esta razón, se organizó una conferencia de prensa previo a los entrenamientos de la Selección Peruana en Videna, donde Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol, se pronunció sobre este caso.

“Anoche converse con Agustín Lozano y me llamó justamente por el tema de la localía del partido con Chile. Y hoy día en la mañana cuando despierto me encontré con esa desagradable noticia. Esto ya lo vivimos, aunque en circunstancias diferentes. Sería poco serio si les digo que no afecta el trabajo de la Selección. Tenemos gastos, pagos que hacer y hay dos personas que se encargan de este tema y están con detención preliminar. Hablé en la mañana con Arturo Ríos (vicepresidente de la FPF) y me dice que esto se va a solucionar en par de días. Los directivos se van a reunir el día de mañana, pero mientras tantos los gastos operativos por la Selección los tenemos que hacer, pero solo ellos saben”, relató.

Oblitas también recordó lo sucedido con el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien estuvo purgó prisión preventiva por el caso “Los Wachiturros de Tumán”. “Esto ya lo viví en parte con Edwin (Oviedo). Los problemas personales que se resuelvan personalmente, pero que la Selección no se toque. Ahora no tengo tiempo para pensar en eso, ahora debo resolver este tema con la gente que ha quedado en el directorio y que puede sostener la marcha institucionalizada de la Federación”, expresó.

Sobre el sentir de los hinchas ante el caso de Lozano, señaló: “Yo pertenezco a la institución, soy parte de la FPF y comprendo a los hinchas que sientan eso. Hay una desconfianza. Hay temas que a veces no puede ir más allá porque son temas de confidencialidad. Acá lo que me interesa es darle a este grupo seleccionado todo el respaldo y el apoyo. Inclusive si tenemos de ayudar desde el punto de vista personal lo vamos a hacer. En 15 días vamos a saber lo que va a suceder, es un tema que todos lo sabemos, pero en una semana jugaremos con Chile y en unos días después con Argentina. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar ahora. Mi intención es venir y dar la cara porque debemos estar atrás de la Selección”, manifestó.

El ‘Ciego’ indicó que el vicepresidente de la FPF debería tomar la presidencia de la institución ante la ausencia de Lozano. “Arturo Ríos es la persona que debería tomar interinamente el cargo y decir qué debemos hacer. Nuestra tarea es hacer nuestra parte que esto funcione de la mejor manera y la Selección no se vea afectada. Es muy complicada la situación que estamos viviendo”, comentó.

Oblitas también expresó el sentir de Jorge Fossati ante esta situación. “Está preocupado por el tema de la localía, pero también por lo que está pasando con Agustín Lozano. Acá entra la experiencia de Jorge (Fossati) sobre cómo va a hacer esto con los jugadores. Estoy seguro de que en las charlas va a sostener lo que siempre ha querido cuando llama a jugadores a la Selección: que solo se preocupen por la preparación y jugar. Sin duda afecta, pero ahí entra la fortaleza anímica de Jorge Fossati y darles el discurso pertinente para que no vaya más allá. Cuando estemos completos voy a pedirle una reunión con los jugadores para tocarles este tema y estemos centrados en el trabajo de estos dos partidos”, añadió.

Juan Carlos Oblitas se mostró preocupado por la detención de Agustín Lozano y el futuro de la Selección Peruana.





La detención de Agustín Lozano y otros dirigentes

En la madrugada de este jueves, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido durante un operativo de allanamiento y descerraje realizado por la Policía Nacional. La operación, que tuvo lugar en diversas ubicaciones de Lima y otras regiones, también involucró a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y otros seis dirigentes del fútbol peruano. La orden judicial dictó una detención preliminar de 15 días para Lozano y los demás investigados, además de la intervención de 12 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco.

El operativo incluyó el allanamiento de la vivienda de Lozano en el distrito de San Borja y las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis. Según la hipótesis del Ministerio Público, los implicados formarían parte de una red criminal denominada ‘Los Galácticos’, que operaría en el ámbito del fútbol peruano. Entre los detenidos se encuentran Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la FPF, Jean Marcel, exsecretario de la FPF, Genaro Miñán, presidente de la Liga de Tumbes, y Juan Carlos La Rosa, exfutbolista.

Las autoridades los vinculan a actos de corrupción dentro del fútbol, motivo por el cual fueron arrestados de manera preliminar. La investigación sugiere que Lozano habría gestionado pagos ilegales y perdonados deudas de clubes y ligas, lo que involucró un monto total de 8.3 millones de soles. Este hallazgo fue crucial para el avance del caso y la detención de los implicados.

El Ministerio Público ha calificado a todos los detenidos como testigos clave en el caso, y las detenciones forman parte de una investigación más amplia sobre una presunta organización criminal que operaría dentro del ámbito del fútbol en Perú. La operación ha puesto en evidencia una red de corrupción dentro de la FPF y otros actores clave del deporte nacional.





Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales.