Cienciano está a un encuentro de alcanzar el ascenso directo a Primera, luego de cuatro largos años, tiempo en el que no solo han trabajado por recuperar la esencia del club, aquel que lo hizo ganar la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004, sino también para ordenar la casa y volver como se merece a las grandes ligas.

El proceso no fue sencillo. El club tuvo la gran tarea de superar no solo cada campeonato de la Segunda para buscar el ascenso, sino también debió resolver los problemas económicos, que comprometieron su estancia en Primera.

“El presupuesto de este año oscila entre los 4 millones de soles, con los cuales se han cumplido con todos los compromisos anteriores, como la agremiación de futbolistas, deudas con la FPF, a raíz de gestiones pasadas (2014 – 2015) que seguimos pagando”, sostuvo Sergio Ludueña, administrador de Cienciano.

Aunque no solo se trató de deudas. El equipo que vimos en lo más alto del fútbol sudamericano perdió cierto brillo y mística, aquella que llevaba a los hinchas a seguirlo por todo el país. Ante ello, la misión, más allá de regresar a Primera, fue la de devolver la gloria a Cienciano.

“Queremos volver a ser el ‘Papá’ de todos, definitivamente. Tenemos una historia que nos respalda, tenemos un gran compromiso con la hinchada del Cusco y del Perú. Somos un club muy querido y deseamos devolver esa alegría a toda esa gente que extraña ver al ‘Papá’ en los grandes compromisos internacionales”, manifestó Ludueña.

Cienciano enfrentará a Santos por la última fecha de la Liga 2 en Cusco. (Foto: GEC)

Pero, ¿cómo llegó Cienciano a ser uno de los punteros de la Liga 2?

Uno de los artífices de esta gran campaña es Marcelo Grioni. Pese a que su nombre no es ajeno en el fútbol peruano, su designación causó cierta controversia entre los que pensaron que su llegada no ayudaría al proyecto trazado.

“Estábamos buscando un técnico que tenga experiencia en el juego de altura, además de que conozca el medio. Marcelo encajó con el perfil que estábamos buscando. Además, hay que reconocer y agradecer que, más allá de la experiencia en su haber, se adaptaron al presupuesto de un equipo de segunda división, que es completamente distinto al de Primera”, argumentó el administrador de Cienciano.

Grioni llegó para medianos de junio de este año, cuando el campeonato ya había iniciado. Luego de cuatro partidos, dos victorias y dos derrotas, la administración de Ludueña vio por conveniente un cambio de entrenador, quien -a su vez- le dio un giro al esquema táctico del ‘Papá’.

Uno de los grandes cambios que evidenció la hinchada cusqueña fue la confianza que le dio a Juniors Barbieri en el arco, a mediados de setiembre. El guardameta de 23 años demostró que daba la talla para atajar en los duelos del ‘Papá’, manteniendo casi siempre la cuenta de goles en contra en cero. Además, Grioni supo aprovechar la altura y la rapidez de sus jugadores en ofensiva para sacar el resultado a favor.

Cienciano perdió la categoría en 2015.

La meta para el 2020...

El primer objetivo es claro: llegar a Primera, pero no es es lo único que se han propuesto. “Tenemos objetivos muy claros, lograr el ascenso e ir cumpliendo con los compromisos del club, para lo cual ya no falta mucho. Luego de ello, queremos pensar en contar con infraestructura propia y, ¿por qué no?, ser la mejor institución del país”, afirmó Ludueña.

Cienciano está a solo un partido de concretizar el sueño que ha perseguido los últimos cuatro años. El camino recorrido fue duro, pero saben cuál es el sendero que deben seguir caminando para la formalización de la institución. El proyecto de formación de menores en el club empezó, con cerca de 350 jóvenes inscritos, también la conformación de un equipo femenino respaldado por el club.

Recientemente, Santos recibió una resolución a favor, donde se anunció que recibió un punto a favor, luego la apelación que presentó sobre el reclamo que hizo Atlético Grau en el duelo por la fecha 13 de la Segunda División. Esta buena noticia para el club de Nasca lo iguala en 41 puntos con Cienciano, a días del partido final.

El estadio Inca Garcilaso de la Vega está a la espera de miles de aficionados que llegarán de varias partes del país para ser partícipes de un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional. El balón está a punto de recorrer el gramado y solo hace falta 90 minutos de agonía para conocer cómo terminará esta historia.

