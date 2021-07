La Selección Peruana volverá a enfrentar a Brasil este lunes, por semifinales de la Copa América 2021. Ricardo Gareca ya tiene experiencia enfrentando al ‘Scratch’, por lo que sabe qué detalles tener en cuenta para sacar el partido adelante, como tener a los jugadores que le han anotado al elenco de Tité.

En los nueve partidos que se ha jugado contra la ‘Canarinha’ en la ‘era Gareca’, en cinco de ellos se ha marcado al menos un gol. Christian Cueva fue el primero en hacerlo, desde que llegó el ‘Tigre’, marcándole el tanto del descuento en choque por la Copa América de Chile 2015.

Un año después, Raúl Ruidíaz hizo lo propio para la Copa América Centenario, esta vez, dando la victoria definitiva a la ‘bicolor’ por 1-0. No obstante, para el duelo de este lunes no podrá estar, ya que no fue incluido en la nómina final de jugadores para disputar el torneo continental. Quien tampoco estará es Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ completó su lista de equipos sudamericanos a los que le ha marcado al menos una vez, luego de marcar el gol del descuento en el 3-1, desde el punto de penal, en la final de la edición 2019. El atacante del Inter de Porto Alegra tampoco estará en el choque de semifinales, ya que terminó con una molestia en la rodilla, luego de las Eliminatorias.

Tras ese encuentro, otro jugador peruano que volvió a marcarle a Brasil fue Luis Abram. El zaguero aprovechó una jugada de pelota parada para lazar un cabezazo directo al arco rival y así anotar el único tanto del amistoso, que se disputó en Estados Unidos. El defensa sí está habilitado y se podrá contar con él para este lunes.

En las Clasificatorias a Qatar 2022 se logró marcar dos tantos a Brasil, el primero por André Carrillo a los 6′ de iniciado el compromiso en Lima. El segundo llegó tras una jugada de contraataque que la terminó Renato Tapia a los 59′. De estos jugadores, solo el ‘Cabezón’ podrá jugar en la semifinal, ya que la ‘Culebra’ recibió una tarjeta roja en el último duelo contra Paraguay.





