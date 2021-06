No pudo vender en el Perú vs. Brasil. Se jugaban cerca de 20 minutos de la segunda etapa, cuando Neymar cayó dentro del área blanquirroja. El delantero de PSG acusó una falta de Renato Tapia y convenció a Patricio Loustau, quien no dudó en pitar la pena máxima en favor del local.

Sin embargo, un llamado del VAR advirtió que, si bien hubo contacto entre los deportistas, fue el atacante brasileño el que metió su pierna en búsqueda de una fricción, la misma que no fue considerada como falta por el árbitro de la contienda, quien terminó por corregirse y dar marcha atrás en su decisión.

Perú vs Brasil pelean cada balón como si fuera el último, pero son los de Tite quienes controlan sin despeinarse el resultado, aunque saben que la Selección Peruana tiene sus armas para complicarlos, por lo que intentarán seguir estirando la ventaja en los próximos minutos del compromiso.

Perú vs. Brasil: la previa

El último antecedente entre Perú y Brasil por Copa América fue justamente en la edición que se disputó en territorio brasileño hace dos años cuando la ‘Canarinha’ ganó 3-1 y se consagró campeón de América después de tres ediciones. Por ello, este duelo será una revancha personal para el conjunto bicolor.

La Selección Peruana arribó a Brasil después de coger aire en las Eliminatorias Qatar 2022 y lograr un triunfo importante ante Ecuador en Quito. Los tres puntos fueron vitales para no alejarse mucho de la zona de clasificación. Santiago Ormeño, uno de las novedades en el equipo peruano, quedó descartado para el enfrentamiento ante la Verdeamarela. El delantero del León llegó desde México con un problema en tobillo del cual todavía no ha podido recuperarse del todo.

Por el otro lado de la vereda, Brasil llega con una impresionante marca de ocho triunfos de manera consecutiva y como únicos líderes del proceso clasificatorio a Qatar. La Canarinha ha demostrado que actualmente es el mejor equipo de Sudamérica y tienen como objetivo lograr el bicampeonato de la Copa América en casa.

