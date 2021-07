La Selección Peruana clasificó a las semifinales de la Copa América y se reencontrará con uno de sus rivales más recurrentes en los últimos años: Brasil. El anfitrión de la competición continental chocará con el equipo de Ricardo Gareca el lunes por el pase a la final, en un encuentro que, al igual que en la edición anterior, se jugó en la fase de grupos y se repetirá en una instancia eliminatoria.

El ‘Tigre’ deberá hacer algunos cambios en su once y en su planteamiento táctico para no cometer los mismos errores que sufrió cuando fueron goleados por 4-0 a manos del equipo de Tité. Sin embargo, el ‘Scratch’ tiene un punto débil que no detectó Perú en ese primer cruce y que sí lo hicieron Chile y Colombia para poder ser profundos frente al mejor equipo de la Copa. Analizamos cuál es y en dónde está el punto débil de Neymar y compañía.

Brasil suele dejar espacios entre líneas.

El 17 de junio, la Selección Peruana abrió su participación en la Copa América midiéndose con Brasil en el Estadio Nilton Santos. El partido mostró a un equipo peruano con argumentos para hacerle daño al cuadro que jugaba en casa y que parecía necesita pocos argumentos para golpear fuerte. Y así sucedió cuando golearon por 4-0 en un partido pletórico de Neymar.

Aunque fue su primer compromiso, la escuadra blanquirroja no logró encontrar la profundidad en su dificultad para ocupar los espacios libres entre líneas con Sergio Peña, André Carrillo y Christian Cueva (aspecto que ahora hacen muy bien). Ese intervalo abierto en la estructura brasileña no fue aprovechado en aquella oportunidad, pero sí por Chile y Colombia posteriormente, mostrando que el poderoso Brasil tiene una debilidad notoria.

El error de Perú en su primer duelo con Brasil.

Este espacio entre líneas está entre los sectores de los defensores y volantes, justo en el carril vertical y a espaldas de Fred. El volante del Manchester United es el jugador que origina este desequilibrio en la estructura defensiva de Brasil y abre un espacio que puede ser ocupado por algún hombre para ser opción de pase por dentro y, de recibir perfilado o de cara al arco, se encuentra en una situación idónea para profundizar.

Perú no ocupó este intervalo entre líneas y pese a tener momentos largos con el balón, no consiguió encontrar ni a Sergio Peña, Christian Cueva o a Gianluca Lapadula. Sí a André Carrillo, quien en su libertad pudo recibir el balón en esta zona e intentar conectar con sus compañeros, pero fueron muy pocos los ratos en los que sucedió.

Y aquí entra un nombre clave: Fred. El zurdo de 28 años es un volante con acciones con balón para tener en cuenta, pues ha desarrollado una visión de juego importante a favor de la progresión de su equipo para jugar en vertical con pases entre líneas. Durante la Copa América ha mejorado su imagen como pasador y conector con Neymar, cuando este se reconoce libre y con posibilidades de recibir y trasladar.

Sin embargo, es un mediocampista que tiene serios problemas sin balón, pues no tiene buen timming para presionar y tampoco para medir su distancia con sus compañeros. Cuando el contrario conduce y lo atrae, este salta a la presión y origina abrir grandes espacios que Colombia y Chile ocuparon bien. Pero no solo es consecuencia de la mala lectura en defensa de Fred: los defensores tampoco ofrecen coberturas ni relevos a su compañero.

Colombia también aprovechó espacios de Brasil para hacerle daño.

Colombia y su juego combinativo consiguieron atraer a Fred para abrir este espacio. Pero no solo persuadieron al volante del Manchester United para que presione y desproteja su zona, también lograron que fije su atención a la pelota y que desatienda su distancia con respecto a sus compañeros, pudiendo así abrir estos intervalos lineales y filtrar pases progresivos.

Previo al golazo de Luis Díaz a los 10 minutos, el equipo de Reinaldo Rueda pudo conectar una seguidilla de pases, encontrando primero al hombre entre líneas para profundizar, luego jugando hacia un costado con Juan Cuadrado en amplitud y este encontrando tiempo y espacio para centrar y conectar con la espectacular definición de Díaz.

Fred suele desatender el pase entre líneas del rival.

Por su parte, en el segundo encuentro de los cuartos de final de la Copa América, Chile tuvo otras estrategias parecidas para intentar eliminar al cuadro de Neymar, atacando este espacio entre líneas. Si bien el partido tuvo al cuadro de Martín Lasarte defendiendo muy bien los embates de Brasil, con un bloque medio y bajo, el conjunto sureño también cumplió con atacar la debilidad del ‘Scratch’ y aprovecharon que pocos adversarios lo hicieron notar durante la fase de grupos.

Fue desde los pies de Erick Pulgar en la base de las jugadas quien detectó los pasillos para filtrar pases y al mismo tiempo observar que Fred continuaba desequilibrando a su sector. Más allá del resultado final y al desarrollo distinto en el segundo tiempo, en la primera parte, los de Lasarte crearon sus mejores llegadas a través de este camino: con un jugador recibiendo entre líneas y de cara al arco rival, sea Alexis Sánchez o Charles Aránguiz, viendo los desmarques de ruptura de un peligroso Eduardo Vargas.

Chile también aprovechó errores de concepto de Fred.

En resumen, tanto Colombia como Chile, tuvieron buenos pasajes de juego en ataque aprovechando esta oportunidad que brinda Brasil y que pocas veces sucede ante su dinámica versión en el torneo y superioridad cualitativa de manera individual frente al resto de participantes.

A diferencia de ese primer partido, Perú ha conectado mejor a Carrillo, Lapadula, Cueva y Peña en el carril central y los fanáticos han denota que cuando encuentran conectar pases, el fútbol del conjunto peruano fluye naturalmente y con armonía. Está en la pizarra de Ricardo Gareca enlazar las fases del juego para que puedan llevar a sus atacantes a este espacio especialmente analizado.

