Llegó el segundo de la escuadra bicolor en el Perú vs. Colombia. Yerry Mina no pudo despejar un centro de la Selección Peruana y terminó por vencer al guardameta David Ospina, quien hizo todo por evitar la segunda caída de su arco, pero no pudo.

La jugada se dio sobre los 19 minutos del periodo complementario, luego de un centro de tiro de esquina de Christian Cueva, el mismo que no pudo ser conectado por el ataque blanquirrojo. Sin embargo, el defensa de Everton estuvo en el camino e hizo la labor por los peruanos, decretando el 2-1 para los de Gareca.

Perú y Colombia se juegan mucho en la tercera jornada de la Copa América, certamen en el que han tenido suerte diferente, ya que el conjunto bicolor aún no sabe lo que es ganar, mientras que los del norte del continente no conocen la derrota en los encuentros que disputó.

Perú vs. Colombia: la previa

Perú y Colombia vuelven a verse las caras, luego de que se enfrentaran por la séptima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima. En aquella ocasión, los dirigidos por Reinaldo Rueda se impusieron 3-0, dejando muchas dudas en el elenco dueño de casa. Por ello, el choque que se disputará en Goiania tendrá un sabor a revancha para el cuadro de la franja.

La Selección Peruana arriba a este encuentro después de caer 4-0 ante Brasil por el estreno de la Copa América. Con un Neymar fuera de serie, el conjunto de Tite solo necesitó de 45 minutos para dejar sin opciones a la Blanquirroja. Sumar los tres puntos es casi una obligación para el equipo de Ricardo Gareca, en caso no quiera ver complicadas sus chances de acceder a la siguiente instancia del torneo.

Por la otra vereda, con cuatro puntos en dos presentaciones, Colombia buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa América. Después de resignar dos puntos ante Venezuela, a pesar de mostrar amplía superioridad durante los noventa minutos, se encontró con un inspirado Wiulker Fariñez que mantuvo su valla en cero.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.