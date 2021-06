La victoria de Perú ante Colombia (2-1) por la Copa América se vivió con emoción en el mundo entero. El equipo de Ricardo Gareca superó a los cafeteros en un partido muy peleado y más de un comentarista no pudo evitar aplaudir el desempeño de la blanquirroja. Entre ellos, uno que llamó la atención, fue Ibai Llanos.

El streamer español, que adquirió la semana pasada los derechos para transmitir el evento deportivo en España, fue parte del equipo que narró el encuentro en su cuenta de Twitch. No ocultó su pasión tras el autogol de Yerry Mina.

El tiro de esquina ejecutado por Christian Cueva no pudo ser desviado por Christian Ramos, pegó en el cuerpo del defensor colombiano y se introdujo en la portería defendida por David Ospina. “Es gol, lo piden, es gol, es gol”, gritó Ibai.

“No me lo creo”, agregó el español resaltando lo sorprendido que estaba tras el tanto en contra. “Vaya día de Copa América. Otra vez el equipo que no era favorito liándola. Antes fue Venezuela y ahora Perú”.

Ibai compró los derechos del torneo para retransmitirlo en su canal de Twitch. Se unió con Kosmos, la empresa del futbolista Gerard Piqué, para poder tener acceso a los partidos.

Perú vs. Ecuador: fecha y hora

La Selección Peruana continúa su participación en la Copa América y esta vez enfrentará a Ecuador el próximo miércoles 23 de junio a las 4:00 p.m. Este partido se jugará en el Estadio Olímpico de Goiania y puede ser decisivo para la clasificación en el grupo A. Recordemos que clasifican cuatro en la serie que también conforman Brasil, Colombia y Venezuela.

Con dos partidos jugados, Perú intenta afianzar sus buenas participaciones en Copa América los últimos años. La estadística registra que ha superado la fase de grupos en cada una de las últimas nueve participaciones. Los dirigidos por RIcardo Gareca desean volver a ganar el título del torneo o llegar a la mayor instancia posible como lo hizo en 2019 cuando quedó segundo tras perder la final ante Brasil.





