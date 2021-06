Apenas pasaron dos semanas del último compromiso que Perú y Ecuador sostuvieron, en Quito, pero el destino quiso que este miércoles vuelvan a verse las caras, aunque en esta ocasión no será por el proceso clasificatorio rumbo a la cita mundialista de Qatar 2022, sino por la presente edición de la Copa América que se desarrolla en Brasil.

Si bien el precedente entre ambas selecciones nos lleva al reciente compromiso ganado por el combinado blanquirrojo por 2-1, la prensa ecuatoriana no solo se basa en ello para considerar que los dirigidos por Ricardo Gareca parten con una ligera ventaja en el favoritismo para quedarse con las tres unidades del duelo que sostendrán en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

“Perú parte como favorito. Creo que fueron fundamentales los cambios del técnico. Por ejemplo, Corzo por Advíncula y, por la izquierda, a pesar de la ausencia de Trauco, López se ganó el puesto. Por otro lado, Lapadula demostró una gran calidad individual y riqueza para adaptarse a la idea del entrenador. Ecuador, en cambio, es la cara opuesta del cuadro que cerró las Eliminatorias el año pasado. Así como decíamos que Alfaro era el gran responsable de la primera parte, aquí también lo es y no solo por la elección de jugadores, sino porque aún no encuentra el equipo ideal”, sostuvo John Lester, de Radio Ondas Cañaris, en diálogo con Depor.

Para Martín De la Torre (Radio Atalaya) el panorama es muy similar. Incluso, ve con muy pocas posibilidades de que el ‘Tri’ pueda encaminar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América ante la Selección Peruana, debido al gran momento que atravieso el equipo bicolor y las adversidades que tienen que afrontar los norteños en los últimos partidos.

“Creo que mañana no vamos a sacar un buen resultado. En estos momentos siento que el equipo de Gareca es más, tenemos muchas complicaciones en nuestras bandas, mediocampo y delantero. Creo que el equipo peruano, si Gareca lo estudia a Alfaro, sin despeinarse sacará un resultado importante. Tengo claro que el equipo peruano es mucho más. Ojalá que todo lo que estoy diciendo se haga agua y la selección ecuatoriana saque un buen resultado”, sostuvo.

Cabe destacar que todos coincidieron en que Gianluca Lapadula es uno de los elementos que más sorprendió en los últimos duelos oficiales de la Selección Peruana, agregándole un peso ofensivo experimentado al plantel del ‘Tigre’, quien tuvo que prescindir de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para la presente edición del certamen continental.

“No sé qué anticipar para mañana, te comento que hemos tenido una serie de complicaciones con nuestra selección. Parece que el tema interno no es de lo mejor, el tema grupal no va por buen camino. La situación está medio complicada. Ecuador es una selección que se olvidó de jugar, de meter goles. En lo que compete a la Selección Peruana, el jugador entendió que defender la camiseta de un país tiene una connotación distinta. Me ha sorprendido la actuación de Lapadula, que hace la diferencia. En Quito nos complicó y en Copa América brilló. Para mí, Perú ya clasificó”, agregó, por su parte, Patricio Freire de Radio Centro.

