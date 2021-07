La Selección Peruana abrirá los cuartos de final de la Copa América, este viernes, cuando se mida con Paraguay, uno de los equipos animadores del campeonato. Entre errores y aciertos, el elenco albirrojo será un oponente de cuidado para el cuadro de Ricardo Gareca, al estar construido como un equipo bastante ofensivo por momentos, bajo las ideas del compatriota de nuestro seleccionador, Eduardo Berizzo.

En esta nota, analizamos esas virtudes en ataque de la oncena ‘Guaraní' y sus potenciales debilidades, las mismas que deberá tener en cuenta la Selección Peruana para el cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania (Brasil).

Así ataca Paraguay

La Selección de Paraguay se organiza en ataque con laterales profundos y que juegan a la misma altura de los delanteros, llegando hasta el último tercio del campo para acercarse al área rival con centros. Santiago Arzamendia en el sector izquierdo y Alberto Espínola en el lado derecho son las alas que juegan a una altura importante del campo.

Arzamendia viene siendo el más profundo de los dos y entre ambos suman 25 centros. Gareca deberá reforzar la zona del lateral derecho que ocuparía Aldo Corzo y que necesitará del apoyo del volante de ese lado para que no caiga en el peligroso dos contra uno. Además no debe perder su distancia para evitar ser superado y permitir que centren o profundicen con balón dominado.

Así ataca Paraguay en la Copa América.

Cuando Paraguay llega a zona de finalización, coloca jugadores en determinados espacios del área rival e intenta sumar a sus mediocampistas. Las zonas del primer palo, el segundo palo y el centro del área chica tienen a un hombre llegando o esperando para conectar el centro lateral. El objetivo es cargar el área y crear superioridad numérica, con la posibilidad de ganar el segundo balón si hay un despeje corto.

Gabriel Ávalos es el centrodelantero y el encargado de intentar capturar la pelota en el área chica o, en otro caso, fijar a los rivales para liberar a sus compañeros de las marcas. La atención de los defensores peruanos será importante para contrarrestar la acción, pues no deben dudar en defender la zona hacia donde podría ir el centro o mantener su marca al hombre hasta el final de la jugada.

El trabajo de finalización en ofensiva de Paraguay.

Sin perder su fortaleza en el juego aéreo, los de Berizzo siguen siendo unos guerreros cuando se trata de atacar a través del balón detenido. En la victoria por 2-0 sobre Chile, Paraguay en el primer tiempo encontró tres tiros de esquina ofensivos: convirtió un gol en uno de ellos y en los otros dos remató cercano al arco de Claudio Bravo. Su capitán, Gustavo Gómez, es sin duda el más fuerte en este tipo de jugadas y es el elegido para ganar la mayor cantidad de balones aéreos posible.

Así ataca Paraguay en las pelotas paradas.

La estrategia albirroja para los saques de esquina es colocar a seis jugadores en el área repartidos con dos ubicados en el corazón del área y cuatro en el segundo palo. Los primeros se encargan de “arrastrar” la mayor cantidad de jugadores hacia afuera para liberar la zona del segundo poste. El resto disputa el balón aéreo, intentando ganar por arriba con el salto de Gómez.

Gareca deberá disponer de jugadores con mejor juego aéreo para contrarrestar la especialidad de los paraguayos y está prohibido caer en el engaño estratégico. Christian Ramos aparece como el indicado para marcar al capitán paraguayo.

Así defiende Paraguay

Los puntos vulnerables de Paraguay en defensa.

Los riesgos que asume un equipo buscando ser el dominador del juego se asumen desde el primer minuto. En Paraguay confían en la velocidad de reacción de sus jugadores para no quedar desequilibrados cuando pierden el balón. No obstante, durante la fase de grupos de la Copa América, vivió ocasiones en las que no pudo defender las transiciones defensivas de manera correcta y dejó espacios que sus rivales explotaron para hacerle daño. Estos son los espacios en los exteriores descuidados por los laterales que se suman al ataque y no regresan a tiempo.

Tanto Bolivia como Uruguay llevaron peligro de contraataque gracias a este asunto. Ante esto, los hombres de Berizzo priorizan cubrir la zona central del campo para temporizar la profundidad del equipo que ataca. Para la Selección Peruana, el que sus jugadores por fuera ataquen esa zona podría ser aprovechable, pues uno se imagina que André Carrillo intentará ocupar el espacio para desequilibrar con su velocidad. En el lado opuesto, Christian Cueva tendría la misma oportunidad. Ambos, acompañados por el lateral de su lado sumando hombre y mejorando el volumen ofensivo.

Paraguay siempre acumula tres defensas para evitar quedar en inferioridad numérica.

Ricardo Gareca y sus dirigidos se reencontrarán con un Paraguay que juega parecido al equipo que enfrentó en la primera fecha de las Clasificatorias. Los de Berizzo no han perdido su agresividad y le han sumado minutos de posesión a lo que conocíamos como su tradicional juego directo.

Tiene buenos jugadores con buen pie, pero también sus ansias de protagonismo le pueden jugar en contra y, a la vez, a favor de Perú, este viernes, en Goiania. Esperemos que el ‘Tigre’ detecte las mejores oportunidades para concretar goles y celebrar una nueva victoria en el torneo.

