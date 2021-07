Después de derrotar 1-0 a Venezuela, en el cierre de la etapa de grupos de la Copa América, los flashes estuvieron encima de Gianluca Lapadula. Sin embargo, no necesariamente para seguir de cerca sus movimientos dentro del área en alguna práctica, sino para ver qué tan apto estaba de cara al choque de este viernes ante Paraguay, por los cuartos de final. Bueno, este jueves por la mañana quedó confirmado que el ‘9′ se encuentra a disposición de la Selección Peruana: Ricardo Gareca lo utilizó desde el arranque.

Sí, había una incertidumbre por el atacante, ya que arrastraba un dolor en el tobillo (no es de gravedad). Y si bien hasta el miércoles realizó trabajos diferenciados -con Alexander Callens (tiene una contractura y aún no entrena a la par del grupo)-, la buena noticia es que el ‘9′ desarrolló los entrenamientos sin ningún inconveniente. Otro de los detalles que llamó la atención este jueves, es que el ‘Tigre’ utilizó una nueva pareja de centrales, con relación al cotejo con la ‘Vinotinto’.

Depor conoció que estuvieron Christian Ramos (estuvo suspendido contra Venezuela) y Anderson Santamaría. En el equipo B estaba Luis Abram. Frente a ello, así fue conformado el equipo titular de la Selección Peruana: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

A 24 horas del choque contra los dirigidos por Eduardo Berizzo, este es el panorama en la blanquirroja. Igual la última palabra la tiene Ricardo Gareca, quien ya suma cuatro Copa América al frente de la Selección Peruana.

Ormeño destacó el aporte de Carrillo

Debutó contra Colombia, en el segundo partido de la Selección Peruana de la Copa América, y desde entonces Santiago Ormeño siempre fue un as bajo la manga para Ricardo Gareca. El delantero del León de México se acopló de la mejor manera al grupo y en una entrevista con FPF Play no solo rescató la calidad del plantel. También confesó que le llamó la atención el juego de André Carrillo.

“Qué jugador me llamó la atención... Es la selección, ¿no? Creo que todos son absolutamente capaces, pero me gusta mucho en lo personal André Carrillo”, sostuvo el atacante. “No sé, creo que es muy fino para jugar. Es demasiado rápido, es inteligente, fuerte, tiene casi todas las cualidades que necesita un futbolista de élite”, indicó el jugador,





