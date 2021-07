Estos días fueron claves para Ricardo Gareca por dos cosas: no solo para analizar con cuidado qué pizarra utilizará ante Paraguay, por los cuartos de final de la Copa América. También para recuperar al 100% a cada uno de los integrantes de la Selección Peruana. Sobre todo por la cantidad de partidos que sumaron en el grupo B y en pocos días. “Veo a los muchachos superarse en cada partido”, mencionó el ‘Tigre’ en su última conferencia de prensa.

Y en medio de ello, ya se conocía de memoria la columna que apareció en los partidos contra Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Por ejemplo, son ocho los jugadores que estuvieron hasta el momento en los cuatro cotejos del certamen. De esta lista solo dos acumularon todos los minutos: Pedro Gallese y Aldo Corzo, ambos con 360′.

En el camino siguen Yoshimar Yotún, Renato Tapia y André Carrillo. A propósito del volante de Cruz Azul, tiene otro registro para inflar el pecho. La Copa América, a través de sus redes sociales, destacó que fue el jugador con la mayor cantidad de recuperaciones: 38. Encima, contra Colombia, por la fecha 3 de la etapa de grupos, acumuló 100 partidos con la Selección Peruana.

“Somos un equipo que siempre busca más. Somos conscientes de lo que estamos consiguiendo, pero siempre vamos paso a paso. Mañana (hoy) tenemos la oportunidad de alcanzar algo grande, pero primero tenemos que jugar el partido porque sabemos que será difícil”, mencionó ‘Yoshi’ en la previa. Aquí la lista con el resto de jugadores que sumaron la mayor cantidad de minutos en esta Copa América.

Jugadores Partidos Minutos Pedro Gallese 4 360 Aldo Corzo 4 360 Yoshimar Yotún 4 344 Renato Tapia 4 343 André Carrillo 4 343 Christian Cueva 4 333 Sergio Peña 4 318 Gianluca Lapadula 4 311

Ormeño destacó el aporte de Carrillo

Debutó contra Colombia, en el segundo partido de la Selección Peruana de la Copa América, y desde entonces Santiago Ormeño siempre fue un as bajo la manga para Ricardo Gareca. El delantero del León de México se acopló de la mejor manera al grupo y en una entrevista con FPF Play no solo rescató la calidad del plantel. También confesó que le llamó la atención el juego de André Carrillo.

“Qué jugador me llamó la atención... Es la selección, ¿no? Creo que todos son absolutamente capaces, pero me gusta mucho en lo personal André Carrillo”, sostuvo el atacante. “No sé, creo que es muy fino para jugar. Es demasiado rápido, es inteligente, fuerte, tiene casi todas las cualidades que necesita un futbolista de élite”, indicó el jugador.





