En las últimas horas, alrededor de Paraguay surgió una preocupación: el parte médico de Miguel Almirón. Ahora, para la prensa guaraní, el reto de Eduardo Berizzo no solo será encontrar a una pieza de reemplazo que encaje en su pizarra de cara a la semifinal de este viernes ante la Selección Peruana (clasificó luego de quedar tercero en el grupo A de la Copa América). También el DT tiene en agenda otros puntos por sellar: aquí una radiografía a todo su proceso, el cual inició en marzo del 2019 sumando 24 encuentros (seis victorias, nueve empates y nueve derrotas).

Y si bien llegó con un CV que lo respaldaba y una propuesta atractiva, desde la visualización del juego, para la prensa de Paraguay ello no se tradujo en el cuadro ‘albirrojo’. Nicolás Ledesma, de Radio La Unión, le indicó a Depor que uno de sus principales inconvenientes es que no encontró una columna vertebral; es decir, en la escuadra de Berizzo no hay una base definida. A ello se suman los resultados irregulares que registran en los amistosos, dos ediciones de Copa América y las Eliminatorias a Qatar 2022.

Eduardo Berizzo asumió la selección de Paraguay desde el 2019. (Foto: @Albirroja)

Un equipo con muchas rotaciones

Desde su debut frente a Perú en un amistoso en Nueva Jersey (la Selección Peruana se impuso con gol de Christian Cueva) hasta su última convocatoria a la Copa América que se disputa en Brasil, Eduardo Berizzo sumó una gran cantidad de jugadores a su lista de seleccionados en poco más de dos años. Ello, según comenta Ledesma, no le brinda una estructura sólida a la selección guaraní y desmorona un proceso que podría generar un estilo de juego marcado.

“El técnico probó muchísimos jugadores en toda esta etapa, como Rodrigo Rojas, a quien ya tuvo a su cargo en Chile. Y uno creía que por la lectura futbolística de Rojas, un jugador de selección, de clubes grandes de nuestro país como Olimpia, Cerro Porteño, podría ser la punta de la lanza para el objetivo que él tenía. Sin embargo, así como lo llamó, también dejó de hacerlo, así como a tantos nombres que tampoco fueron incluidos en las siguientes nóminas”, indicó.

Por su parte, Marcos Gonzalez, colaborador de Radio Chaco Boreal, señaló que “se intenta jugar por abajo, al estilo Bielsa. Sin embargo, la mayor crítica hacia el equipo del DT argentino es por la mala elección de algunos jugadores. Se rescata la intención del buen juego, pero los resultados no están generalmente a la vista, debido a algunas distracciones defensivas”.

El entrenador de la selección paraguaya, Eduardo Berizzo, se refirió a Perú, su próximo rival en los cuartos de final de la Copa América. "Es un equipo que hace tiempo juega bien ", señaló tras perder frente a Uruguay en el Grupo A. (Fuente: América TV)

Una volante que genera dudas

Otro punto que generó la inconformidad de los hinchas ‘albirrojos’ fue el llamado de Gastón Giménez. El volante de Chicago Fire no tuvo el desempeño que todos esperaban, al no ofrecer las características que se esperan ver en la selección paraguaya. “Ni la fuerza, ni la templanza, ni el coraje”, aseguró Ledesma. Ello originó que a la escuadra de Berizzo le cueste el doble recuperar balones, así como generar jugadas de progreso.

En la Copa América, según precisó Gonzalez, “el equipo ha venido con altibajos, como todo el proceso con Berizzo como DT. Empezó bien contra una débil Bolivia, bien contra Argentina y Chile. Pero se volvió a desmoronar contra Uruguay. El mediocampo es intenso cuando juega [Ángel] Cardozo Lucena y se descubrió la capacidad de ataque de Carlos González. Ahora, hay muchas críticas y con razón al mediocentro Gastón Giménez, que no aporta mucho al equipo, ni marca, ni ataque”. Veremos qué replantea en esa zona del campo ante los dirigidos por Ricardo Gareca.

Paraguay confirmó lesión de Miguel Almirón antes del partido con Perú (Foto: Agencias)

Almirón, una ausencia que duele

Si el pueblo paraguayo tenía dudas sobre la nómina de jugadores que fueron considerados para este certamen continental, el que no puedan contar con Miguel Almirón, uno de sus mejores exponentes, incrementa la incertidumbre. El jugador del Newcastle United salió entre lágrimas del gramado del Nilton Santos, debido a un edema muscular que sufrió durante el último partido contra Uruguay.

Frente a ese panorama, para Nicolás Ledesma, uno de los jugadores que tomaría su lugar sería Alejandro Romero, extremo en el Al-Taawoun FC de Arabia Saudita: “Es distinto en cuanto a explosión, respecto de Almirón, pero tiene buen manejo de la pelota. A ver si así congenia la línea ofensiva, que es donde tenemos las principales falencias”. Para Marcos Gonzalez, la principal debilidad del equipo se encuentra en cómo se despliegan para defender en los últimos minutos.

“Las debilidades son las pequeñas pero fatales distracciones defensivas en los últimos minutos”, resumió. Pese a esta actualidad incierta, Paraguay tiene cartas importantes dentro de su plantilla. Por ahora este es el escenario de Eduardo Berizzo: su tarea no solo será encontrar al reemplazante ideal de Almirón, sino también generar confianza en la hinchada guaraní. Veremos cómo le va ante una Selección Peruana que, por supuesto, irá al todo por el todo en estos 90 minutos.





