Una duda es la que tiene Ricardo Gareca de cara al Perú vs. Venezuela de este domingo, por la fecha 5 del grupo B. La Selección Peruana se juega su pase a los cuartos de final de la Copa América, pero ello no es motivo suficiente para que el ‘Tigre’ no vea con buenos ojos la posibilidad de probar nuevos elementos en la alineación nacional.

Y es que según pudo conocer Depor, el ‘Tigre’ tendría en mente darle rodaje a Jhilmar Lora, quien aún no suma minuto alguno con el combinado bicolor (Aldo Corzo hasta el momento jugó los tres partidos por la banda derecha). Además, usaría a Miguel Araujo en la defensa (Christian Ramos está suspendido) y a Wilder Cartagena en la primera línea de volantes (por Renato Tapia).

Para la zona ofensiva, Ricardo Gareca maneja dos posibilidades con relación al Perú vs. Venezuela. La primera, sería mantener el sistema de juego que le dio frutos hasta el día de hoy e incluir a Raziel García para que tome la función realizada por Christian Cueva, dejando solo en punta a Santiago Ormeño.

La otra opción, es que el delantero de León de México comande el ataque con Alex Valera, empleando un trapecio de cuatro mediocampistas en la mitad de la cancha y permitiendo que los dos ‘Killers’ causen dolores de cabeza en la defensa oponente.

Lapadula ausente, pero disponible

Una de las dudas que rondaba en los últimos días en torno a la Selección Peruana fue la presencia de Gianluca Lapadula para en partido ante Venezuela, por la quinta y Copa América 2021. El atacante nacional terminó golpeado en el choque frente a Ecuador (2-2) y encendió las alertas. Sin embargo, estas se apagaron rápidamente en los días posteriores y este sábado esa incertidumbre quedó completamente de lado.

La blanquirroja entrenó este sábado muy temprano en el complejo deportivo del Club Brasiliense, donde empezaron a bosquejar lo que será el once que salte a la cancha del estadio Mané Garrincha.

Durante los primeros momentos de la sesión de trabajos, Gianluca Lapadula hizo un trabajo diferenciado. Aunque esto solo duró unos minutos, ya que de inmediato se sumó para entrenar a la par de sus compañeros. Con esto quedó confirmado que quedó apto para el juego ante la Vinotinto.





