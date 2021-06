A un día del Perú vs. Brasil, los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron su último entrenamiento para quedar listos de cara a su debut en la Copa América 2021. Si bien están concentrados en todo momento, no desaprovechan alguna situación en particular para hacerse algunas bromas en las prácticas de la Blanquirroja, de cara a un choque con sabor a favor para el conjunto del ‘Tigre’ frente al ‘Scratch’.

En el video de la última práctica, se puede evidenciar el buen ambiente que hay entre los integrantes de la Selección Peruana, mientras disputaban un partido de práctica con toques cortos. Un detalle curioso es que los guardametas actuaron de defensas, mientras que los centrales asumieron el rol de guardametas.

La ‘bicolor’ llevó a cabo su último entrenamiento, previo al duelo ante Brasil, en el campo anexo al gramado del Nilton Santos; sin embargo, también tuvieron la oportunidad de reconocer el campo de este estadio, así como usar sus instalaciones para la conferencia de prensa, dada por Christian Ramos y Ricardo Gareca.

La palabra de Gareca

En la rueda de prensa encabezada por Ricardo Gareca, el DT de la Selección Peruana sostuvo que “Brasil es un todo, es una selección muy sólida y lo demuestra hace tiempo. Por supuesto, tiene jugadores diferentes, como el caso de Neymar. Y también los jugadores que la integran son de alta categoría”.

Asimismo, recordó los partidos pasados que tuvo la ‘bicolor’ contra el elenco ‘verdeamarela’, como un antecedente a lo que se podría ver en el duelo de este jueves. “Por el conocimiento de enfrentarlos tantas veces, nos interesa desarrollar nuestro juego. Nos permite crecer y que vayamos mejorando”, indicó.

El ‘Tigre’ sabe que no será un partido sencillo, pero rescató que los constantes encuentros que se ha tenido con el ‘Scratch’ han permitido explotar el potencial de sus jugadores, al punto de ser la única delegación que ha logrado anotarles cuatro tantos en los últimos 14 partidos de Brasil.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El director deportivo de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas, se refirió al momento que atraviesa la selección peruana y remarcó que el equipo debe tener como prioridad las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. (Fuente: Latina TV)