Alianza Lima y Cerro Porteño tienen pactado un enfrentamiento para este miércoles 8 de mayo desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El cuadro de Alejandro Restrepo buscará sumar su primera victoria en esta edición del certamen continental, mientras que el elenco paraguayo peleará por escalar en la tabla de posiciones y así colocarse en zona de clasificación a los octavos de final.

Alianza Lima llega a este compromiso, luego de la victoria ante UTC por la mínima diferencia en el torneo peruano. Si bien fue un triunfo, dejó muchas dudas, en especial, de cara al duelo ante los ‘guaraníes’, ya que la poca efectividad frente al arco del ‘Gavilán del Norte’ podría replicarse en el choque que se jugará en Matute. De momento, los íntimos solo han marcado una vez en la Copa, en el duelo ante Fluminense, por la primera jornada.

A la fecha, los victorianos acumulan dos empates y una derrota, en lo que va de la fase de grupos, con un gol a favor y dos en contra. Aunque no son los mejores resultados, se les puede dar la vuelta, ya que, además del duelo de este miércoles, también está pendiente el choque ante Colo Colo también en Matute. Esto abre la posibilidad y aumenta la responsabilidad de lograr un triunfo en casa.

Al respecto, Carlos Zambrano fue claro al mencionar que “la Copa Libertadores es mucho más exigente y no puedes fallar en la efectividad. Creo que nadie se ha sacado ventajas, aún tenemos chances de clasificar y depende de nosotros con dos partidos en casa, creo que hemos hecho grandes partidos, pero esto no es de merecimientos”.

Por su parte, Cerro Porteño se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo A con 4 puntos, tras empatar sin goles frente a Fluminense y ganar por la mínima a los aliancistas en el estadio La Nueva Olla. En el torneo paraguayo, el club llega de vencer a Libertad por 3-1, por la jornada 16 del Apertura, un motivo más para mantener su racha invicta de siete partidos consecutivos (incluidos los de Copa).

Como dato adicional, el elenco ‘guaraní' llegó esta tarde a la capital, para descansar este lunes y sumar un día más de entrenamientos el martes, donde definirán al equipo con el que saltarán al campo y las variantes que usarán. Incluso, en sus redes sociales publicaron la lista de todos los integrantes de la delegación del ‘Ciclón’, incluyendo el cuerpo médico y la comisión directiva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cerro Porteño?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño está programado para este m de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cerro Porteño?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde se jugará Alianza Lima vs Cerro Porteño?





