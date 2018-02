Alejandro Hohberg: "Boca se alista para ganar la Copa, nosotros primero debemos hacernos fuertes de local"

Le tira la pelota de la responsabilidad al rival y va con mesura a buscar el resultado. Alianza Lima es consciente de que se enfrenta a uno de los más 'bravos' de la Copa, pero aún así no se achica y espera poder dar la sorpresa en el debut.

Alejandro Hohberg pasa por un gran momento y es una de las esperanzas en ataque para hacerle daño a Boca, pero toma este tiempo con calma. El volante señaló que

¿Carlos Ascues llegará al duelo por la Copa Libertadores?

"Todo el mundo mira a boca, pero nosotros queremos hacernos sentir y hacer una buena copa. Ellos se preparan para ganar la copa, es otra situación, diferente a la nuestra, pero nosotros vamos con la confianza de hacernos fuertes de local y jugar un buen partido", dijo Hohberg en ESPN.



"Representamos a un país y queremos dejarlo bien parado. Estoy pasando por un buen momento, me siento con confianza y espero estar a la altura el jueves", agregó.



"Ante Boca tenemos que empezar a defender el sueño internacional"

Sobre una posible vuelta a la Selección Peruana, Hohberg apuntó: "siempre trato de ser cuidadoso con la selección, creo que los que están son los mejores. Me tocó estar, fue un momento que disfruté mucho, pero de ese tema no me gusta hablar porque puedo incomodar", culminó.

Alianza Lima: Juan Diego Gonzales Vigil y Miguel Torres contaron cómo golearon a Boca Juniors

NO DEJES DE LEER

►Fox Sports Radio: fueron presentados los panelistas del programa en Perú

► Los tres jugadores de Alianza que preocupan a Barros Schelotto

► ¡Gran noticia! La Copa Libertadores será transmitida en TV abierta