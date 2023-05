A pesar de que en los últimos partidos el planteamiento de Guillermo Salas le ha privado de sentirse cómodo en el campo de juego, Andrés Andrade es –sin discusión– el mejor volante creativo que tiene Alianza Lima. Precisamente por eso ‘Chicho’ no lo llevó a Arequipa para el encuentro ante Melgar –donde cayeron por 2-1–; sin embargo, los planes no le salieron como esperaba: luego del entrenamiento del último sábado, el ‘Rifle’ sufrió un golpe en la rodilla derecha y quedó descartado para el enfrentamiento con Libertad por la Copa Libertadores 2023 (este martes 23 de mayo desde las 9:00 p.m. en Matute).

El volante colombiano iba a ser titular frente al ‘Gumarelo’, algo que ya había sucedido en la ida y le había funcionado a los ‘blanquiazules’ –asistió a Aldair Rodríguez para el 0-1 parcial en Asunción–. No obstante, con esta información de último momento los planes para el partido de este martes 23 de mayo serán otros. Aunque el 4-2-3-1 se mantendría como esquema inicial, Salas deberá buscar al reemplazante ideal para el ‘cafetero’.

Quien se perfila como el posible sustituto de Andrade es Christian Cueva. Si bien ‘Aladino’ ha mostrado muy poco cada vez que tuvo que mover los hilos del juego de Alianza Lima, Salas podría decidir respaldarlo una vez más. Otra alternativa sería Jairo Concha, quien jugó de titular en el último encuentro ante Melgar por la Liga 1.

Lo claro aquí es que los ‘Íntimos’ pierden mucho sin la presencia de Andrés Andrade, no solo por la facilidad que tiene para conectar con los delanteros, sino también porque al jugar en el estadio Alejandro Villanueva, están obligados a plantear un juego más propositivo que el que tuvieron en Paraguay. La obligación para este martes será ganar y ‘Chicho’ deberá mover sus fichas para conseguirlo.

Christian Cueva podría sustituir a Andrés Andrade en el partido frente a Libertad. (Foto: Alianza Lima)

Ángelo Campos, otra duda

La baja del ‘Rifle’ no sería la única que tendría Alianza Lima para el partido ante Libertad. Aunque se ha venido recuperando favorablemente, todavía no es seguro que Ángelo Campos reaparezca bajo los tres palos ante el cuadro paraguayo. Recordemos que el portero de 30 años no juega desde la derrota ante Atlético Mineiro (2-0), de donde salió sentido.

Si finalmente el guardameta se pierde un nuevo duelo con los ‘blanquiazules’, Franco Saravia seguirá siendo titular en la portería. El futbolista de 23 años ha sido inicialista en los últimos cinco juegos por la Liga 1 y ha demostrado estar a la altura, por lo que si juega este martes debutará oficialmente en esta Copa Libertadores.





