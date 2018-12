Confirmado el fixture de la Copa Libertadores. Alianza Lima debutará en el torneo internacional contra River Plate , vigente campeón del certamen, en condición de local.

Los blanquiazules tendrán que recibir al 'Millonario' el 6 de marzo del 2019, seguramente, en el Estadio Nacional de Lima, tal y como lo hicieron contra Boca Juniors, en la última edición del torneo de clubes más importante del continente.

¿Cuándo fue la última vez que Alianza enfrentó a un vigente campeón de Copa Libertadores?



Alianza Lima tiene, como gran reto, intentar repetir lo que consiguió en el año 2010, cuando golearon (4-1) al vigente campeón de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, con una soberbia actuación de Wilmer Aguirre.

Sin embargo, los blanquiazules son conscientes que su principal misión, será mejorar la imagen dejada en la última edición del torneo de América más importante, en el que solo pudieron sumar un punto.

El sorteo de la Copa Libertadores también puso a Alianza Lima contra Internacional de Porto Alegre. equipo de uno de los ídolos en la actualidad de los íntimos, Paolo Guerrero.

Este es el fixture completo de Alianza Lima en la Copa Libertadores:

06/03 | 7:30 p.m. | Alianza Lima vs. River Plate (ARG)

​13/03 | 7:30 p.m. | Internacional (BRA) vs. Alianza Lima

26/03 | 7:30 p.m. | G4 vs. Alianza Lima

11/04 | 5:00 p.m. | River Plate (ARG) vs Alianza Lima

24/04 | 7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Internacional (BRA)

​07/05 | 7:30 p.m. | Alianza Lima vs. G4