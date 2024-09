Después de una extensa temporada en donde tuvieron que sacudirse de la final que perdieron el año pasado, Alianza Lima se cobró su revancha y se proclamó campeón nacional de la Liga Femenina 2024, al vencer a Universitario de Deportes con un contundente global de 5-1. Esa corona, además de la responsabilidad que significa para el pueblo blanquiazul pensando en un posible bicampeonato en 2025, tiene como añadido la obligación de hacer un gran papel en la Copa Libertadores Femenina, la cual se desarrollará en Paraguay entre el 3 y 19 de octubre.

Esta será la décima sexta edición de dicho certamen continental, que tiene a Corinthians como vigente campeón, luego de vencer por 1-0 a Palmeiras en la final del año pasado. En Alianza Lima son conscientes que la exigencia será mayor a lo que vivieron durante la temporada regular de la Liga Femenina, por lo que ya empezaron a llegar los refuerzos para repotenciar al actual plantel: la defensora brasileña Rayane Rodrigues, desde Atlético Mineiro; la portera nacional Karla López, desde Carlos A. Mannucci; y la zaguera brasileña Ariane Cabrera, desde Atlético Mineiro.

Cuando José Letelier asumió la dirección técnica del equipo para devolverles el título que perdieron en 2023, sabía que, más allá de recuperar el sitial que dejaron en manos de Universitario por una temporada, el principal objetivo estaría en darle un importante roce internacional al equipo y que las chicas lleguen preparadas para cuando les toque afrontar un desafío como el que tendrán en Asunción durante el próximo mes.

Letelier no es ningún inexperto cuando hablamos del plano internacional, pues su formación como entrenador le ha permitido estar en diversos torneos de mucha exigencia. Siendo director técnico de Colo Colo Femenino, dominó el fútbol chileno entre 2011 y 2015, consiguiendo su logro más importante al campeonar en la Copa Libertadores Femenina 2012 tras vencer en penales a Foz Cataratas (4-2). En certámenes de esta índole, dicha experiencia puede pesar en momentos claves, por lo que Alianza Lima tiene un valioso activo en su banquillo.

José Letelier ganó la Copa Libertadores Femenina 2012 con Colo Colo. (Foto: Alianza Lima)

Asimismo, cuando el exportero estuvo a cargo de la Selección de Chile Femenina, también cumplió un gran papel y contribuyó a que el fútbol femenino tuviera varios años compitiendo al máximo nivel, como el subcampeonato en la Copa América Femenina 2018, la clasificación al Mundial del 2019 –la primera clasificación mundialista de su historia– o el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fueron siete largos años al mando de un proyecto que tuvo frutos importantísimos y ahora, como cabeza de Alianza Lima, le tocará ponerlo de manifiesto en un torneo que ilusiona al pueblo ‘íntimo’.

Las palabras que dio Letelier tras la consecución del título de la Liga Femenina 2024, describe el respeto que tienen sus dirigidas por su estilo de juego y cómo lo aplicaron hasta el final de la competición, algo que sin duda tendrán que ratificar en la Copa Libertadores. “Agradezco el esfuerzo de las jugadoras. Se entrenaron desde el primer día que llegué. Ser equilibrado. Saber que en algún momento vas para arriba o para abajo. Cuando tienes la alegría, hay que tratar de disfrutarlas”, apuntó luego de la final.

Jugadoras Partidos Goles Adriana Lúcar 19 20 Thaisa Assunção 19 13 Gianella Romero 19 7 Sandy Dorador 19 7

Las futbolistas más destacadas de Alianza Lima en la Liga Femenina 2024.

Adriana Lúcar fue la mejor jugadores de Alianza Lima en la temporada 2024. (Foto: Alianza Lima)

A mejorar los antecedentes

Esta será la tercera participación de Alianza Lima en una Copa Libertadores Femenina. La primera se dio en la temporada 2021, en el certamen que se disputó entre Asunción y Montevideo desde el 3 al 21 de noviembre. Ubicadas en el Grupo C, las ‘Íntimas’ compartieron su llave con la Universidad de Chile, Real Tomayapo de Bolivia y Deportivo Cali de Colombia. Maryory Sánchez –portera titular de la Selección Peruana Femenina– y las colombianas Diana Ospina, Fabiana Yantén, Sara Martínez y Wendy Bonilla, provenientes del América de Cali, reforzaron al plantel que por entonces era dirigido por Samir Mendoza.

Pese a que debutaron con una derrota por 2-0 a manos de Deportivo Cali, los triunfos por 1-0 sobre la Universidad de Chile y por 5-0 ante Real Tomayapo, rubricaron la clasificación de las victorianas a los cuartos de final. Este hecho no es un dato menor, pues Alianza Lima se convirtió en el primer equipo peruano en alcanzar dicha instancia en el torneo. Pese a la caída por 3-1 ante Corinthians por el pase a las semifinales, las ‘Íntimas’ quedaron séptimas, siendo esta la mejor ubicación para un club peruano en una Copa Libertadores Femenina hasta la fecha.

Alianza Lima campeonó en la Liga Femenina 2024 tras vencer por 3-1 a 'U' en la final de vuelta. (Foto: Alianza Lima)

La segunda participación de Alianza Lima en este certamen se dio en 2022, como vigentes campeonas de la Liga Femenina de aquel año. Lamentablemente la mala organización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo que las blanquiazules fueran las últimas clasificadas al torneo continental, contando con muy poco tiempo de preparación para adaptarse a la altura de Quito, sede del campeonato. Pese a ello, el plantel se reforzó con la volante Paola García (Independiente Santa Fe); la delantera Estefanía Cartagena y la lateral Johannys Muñoz, ambas de Junior de Barranquilla; la delantera Yirleidis Quejada, la volante Yulieth Rivas y la atacante Sara Córdoba, las tres del Deportivo Independiente Medellín.

Alianza Lima se ubicó en el Grupo D junto a Deportivo Lara de Venezuela, Santiago Morning de Chile y América de Cali de Colombia. El estreno fue un dubitativo 1-1 ante las venezolanas, donde por poco las blanquiazules no llegan a rescatar ni un solo punto. Posteriormente, las siguientes derrotas, por 1-0 ante las chilenas y por 2-1 frente a las colombianas, condenaron a las de Samir Mendoza a una temprana eliminación en fase de grupos, quedando muy lejos de reeditar lo que hicieron en 2021. Definitivamente el reto para este 2024 será acercarse más que lo que sucedió hace tres años.

Los rivales de Alianza Lima

Tras el sorteo que se llevó a cabo el pasado jueves 12 de septiembre, Alianza Lima quedó ubicado en el Grupo D, junto a Deportivo Cali de Colombia, Santiago Morning de Chile y Guaraní de Paraguay. Hasta el momento no se han confirmado los calendarios para los partidos, pero seguramente la CONMEBOL lo hará pronto. Los otros grupos van así: Corinthians, Boca Juniors, Libertad y un representante de Venezuela (por confirmar) en el A; Olimpia, Colo Colo, Always Ready y Santos en el B; Ferroviária, Peñarol, Independiente Santa Fe y un representante de Ecuador (por confirmar) en el C.

Alianza Lima llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2021. (Foto: Alianza Lima)





