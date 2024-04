Debutar en un torneo internacional siempre es complicado, especialmente cuando te enfrentas a un equipo brasileño, pero la tarea se vuelve aún más difícil cuando el rival es el vigente campeón de la Copa Libertadores. Esto es lo que enfrentará Alianza Lima en su estreno en el torneo de clubes más importante del continente. Fluminense visitará Matute para defender su título y comenzar su camino hacia el bicampeonato. ¿Qué posibilidades tiene Alianza Lima de lograr un resultado positivo? Depor Data analiza al rival íntimo y propone cómo hacerle daño.

Primero, es importante repasar el historial de enfrentamientos que Alianza Lima ha tenido como local contra equipos brasileños en la Copa Libertadores. Han pasado 27 años y once partidos desde la última vez que los blanquiazules ganaron en casa contra un equipo brasileño. Esto sucedió el 25 de febrero de 1997, cuando una anotación de Waldir Sáenz fue suficiente para vencer al equipo que meses después se coronaría campeón del torneo.

Año Resultado 2023 Alianza Lima 0-0 Athletico Paranaense 2023 Alianza Lima 0-1 Atlético Mineiro 2022 Alianza Lima 0-2 Fortaleza. 2019 Alianza Lima 0-1 Internacional 2018 Alianza Lima 1-3 Palmeiras 2012 Alianza Lima 1-2 Vasco Da Gama 2007 Alianza Lima 0-1 Sao Paulo 2004 Alianza Lima 1-2 Sao Paulo 2002 Alianza Lima 0-3 Sao Caetano 2000 Alianza Lima 0-3 Athletico Paranaense 1997 Alianza Lima 0-4 Gremio 1997 Alianza Lima 1-0 Cruzeiro

Durante todo ese período de sequía de victorias frente a equipos de ese país, Alianza Lima se enfrentó a diez clubes brasileños. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de jugar contra Fluminense. Esta será la primera vez que se encuentren en un campo de juego. El historial del Tricolor contra equipos peruanos tampoco es extenso. Anteriormente solo se enfrentó a Alianza Atlético en la Copa Sudamericana de 2009, y el año pasado se cruzó con Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta ahora, mantienen su racha invicta, con dos victorias y dos empates.

¿Cuánto cambió Fluminense desde la Libertadores 2023?

Para la temporada 2024, Fluminense solo perdió al defensa Nino, que se fue al Zenit. En su lugar está Thiago Santos, que era volante, pero hizo un buen comienzo de temporada jugando como defensa y se quedó con el puesto. Asimismo, sumó muchos fichajes importantes como Douglas Costa, David Terans y Renato Augusto. Además, lograron la cesión del joven delantero del Arsenal de Inglaterra, Marquinhos, consolidando aún más su ataque.

El primer problema que enfrentaron para este año fue que el plantel estuvo enfocado hasta fines del 2023 en lo que fue su participación en el Mundial de Clubes, donde perdieron la final contra el Manchester City. En menos de 20 días ya jugaban su primer partido del año por el Campeonato Carioca. El no haber hecho una adecuada pretemporada viene afectando al plantel en cuanto al tema físico. Eso se puede evidenciar en las bajas sensibles para el partido con Alianza por lesión de Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Keno y Marlon.

Germán Cano fue el goleador de la Copa Libertadores 2023 y le marcó tres goles a Sporting Cristal. Ante Alianza Lima estará ausente por lesión. (Foto: AFP)

Otras de las consecuencias de haber terminado tarde el campeonato pasado es que el equipo todavía no ha logrado consolidar una idea de juego y le está costando encontrar ritmo de competencia cuando se enfrenta a rivales de gran exigencia, perdiendo en tres de sus últimos cuatro partidos. Aunque la plantilla de 2024 es más sólida que la de 2023, llegarán a Lima no solo con varias bajas, sino también con dudas respecto al funcionamiento, en comparación con aquel equipo que debutó en nuestro país en la edición pasada.

Fluminense en sus últimos cuatro partidos

Torneo Marcador Campeonato Carioca Fluminense 2-4 Botafogo Recopa Sudamericana Fluminense 2-0 Liga de Quito Campeonato Carioca Flamengo 2-0 Fluminense Recopa Sudamericana Liga de Quito 1-0 Fluminense

¿Cómo Alianza Lima puede hacerle daño a Fluminense?

Fluminense es un equipo que, como se mencionó anteriormente, ha enfrentado dificultades para encontrar un funcionamiento regular durante la transición entre temporadas. En primer lugar, Marcelo es uno de los puntos más débiles en defensa, ya que, al ser un jugador con mayor vocación ofensiva, tiende a dejar espacios en la marca. A sus 35 años, ya no cuenta con la misma capacidad física para cerrar esos espacios. Esto podría ser aprovechado y explotado por Kevin Serna, quien tiene todo el potencial para sacarle provecho a esa banda y demostrar a nivel internacional por qué se llevó a cabo su contratación.

Kevin Serna sostendrá un duelo importante con Marcelo. Será la prueba de fuego del colombiano. (Foto: Agencias)

A Fluminense le resulta difícil enfrentarse a equipos que saben defender bien y salir rápidamente al contraataque, dejando a la defensa del Fluminense desprevenida. Será importante la transición de defensa a ataque en la mínima cantidad de toques de los íntimos, aprovechando la velocidad de los carrileros y los atacantes. En este aspecto, la precisión de Sebastián Rodríguez será vital para romper líneas con pases a las espaldas de la defensa visitante.

La pelota parada podría convertirse en un arma que los íntimos podrían usar para causar daño. Este equipo carece de un buen juego aéreo. El equipo de Alejandro Restrepo cuenta con futbolistas importantes en el juego aéreo, como Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Adrián Arregui, Cecilio Waterman y Hernán Barcos. También es importante trabajar en jugadas ensayadas, ya que fue así como Liga de Quito logró causar daño en la Recopa Sudamericana.

Once de Fluminense ante Alianza Lima

A pesar de tener varias bajas para este partido, solo tres son jugadores titulares en el esquema de Fernando Diniz: Cano, Keno y Ganso. Por esta razón, el entrenador del Fluminense no renunciaría a jugar con su esquema preferido de 4-3-3. Los cambios serían Renato Augusto por Ganso, Douglas Costa por Keno y Lele por el artillero Germán Cano . La única duda es la presencia de Costa, quien lleva cerca de un mes sin jugar un partido oficial. Si el ex Bayern Múnich y Juventus no es tomado en cuenta desde el inicio, su reemplazo será Lima.

Probable once de Fluminense para enfrentar a Alianza Lima. (Imagen: LineUP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO