Alianza Lima debutará este miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 frente a River Plate. Ambos clubes ya se han enfrentado en ediciones pasadas, por lo que este duelo tiene cierto sabor a revancha. Eso sí, no será el único rival complicado que tendrá los íntimos en este certamen, en el cual esperan tener una mejor actuación, respecto a otros años.

El cuadro dirigido por Carlos Bustos sabe la responsabilidad que tienen frente a los hinchas y como club grande que son. En sus últimas actuaciones en la Libertadores, los íntimos no han tenido los resultados esperados, por lo que este será un enorme reto que han admitido que enfrentarán con determinación. No obstante, deberán sortear con el calendario del campeonato local, el cual no dará tregua. ¿Qué le depara a los victorianos?

River Plate

River Plate llega a este compromiso frente a Alianza Lima con números avasalladores. Marcelo Gallardo y sus ‘muñecos’ han disputado nueve partidos en lo que va de la temporada, uno de ellos por la Copa Argentina, ganando este cotejo con una amplia diferencia de 5-0. Respecto a la liga de su país tiene cinco triunfos, un empate y dos derrotas, la última frente a Boca Juniors de Advíncula y Zambrano.

Respecto a goles, es preciso señalar han anotado a lo largo de este año 20 tantos, 15 de ellos en Superliga Argentina en goleadas como propinada a Patronato por 4-1 o la que aplicaron a Gimnasia por 4-0. De todas estas anotaciones, cinco de ellas fueron marcadas por Julián Álvarez, goleador del club, seguido por Juan Fernando Quinteros con cuatro.

Colo Colo

Colo Colo llega con fuerza a este compromiso, ya que solo posee una derrota en los nueve duelos que ha tenido, desde el inicio de la temporada. Con Gabriel Costa como uno de sus referentes en el ataque, el ‘Cacique’ se ha quedado en el primer lugar del torneo chileno, con cinco triunfos, así como dos empates. Dentro de este conteo también esté el encuentro que tuvo frente a U. Católica, por la Supercopa de Chile, el cual ganó por 2-0.

Si de goles se trata, el cuadro de Gustavo Quinteros tiene a dos anotadores, que igualan con cuatro tantos cada uno. El primero es nuestro seleccionado nacional, quien estuvo en la última convocatoria a las Eliminatorias a Qatar 2022, y el segundo es Juan Martín Lucero. Ellos aportaron ocho de las 20 dianas que hecho el ‘Cacique’ frente a los cuatro que ha recibido.

Fortaleza

Fortaleza ha tenido un calendario apretado, desde que arrancó la temporada. Inició con la fase de grupos de la Copa do Noreste, clasificando a cuartos hasta llegar a la final de este torneo, ganando con un marcador general de 2-1 a Sport Recife. A esos 12 partidos hay que agregar los otros cuatro que ha jugado por el Campeonato Cearense, donde ha llegado a clasificar a la final, aunque los duelos de ida y vuelta de esta ronda se disputarán en los próximos días.

En estos 16 compromisos que ha jugado ha logrado anotar 35 goles y solo ha recibido nueve tantos. Del total de anotaciones hay que resaltar que seis de ellos fueron anotados por Yago Pikachu, máximo goleador del equipo este 2022, seguido por Moisés con cinco y Romarinho con tres.





